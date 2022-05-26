Havuz enfeksiyonlarına dikkat

Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü uzmanı Op. Dr.Gültekin Koçun, özellikle kadınların havuz keyfi sonrası ciddi sıkıntılar yaşayabileceklerini söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü uzmanı Op. Dr. Gültekin Koçun, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyen pek çok kişinin havuzları tercih ettiğini belirterek, "Kirli ya da fazla klorlu sular, özellikle kadınların havuz keyfi sonrası ciddi sorunlarla karşılaşmasına neden olabiliyor. Havuz sularının neden olduğu vajinal enfeksiyonlardan korunmak için, kadınların bazı önlemler almaları gerekiyor" dedi.

"YAZIN KADINLARDA İDRAR YOLU ENFEKSİYONU VE MANTAR SIK GÖRÜLÜYOR"

Havuzlar temiz tutulmak amacıyla genellikle klor kaynaklı dezenfektanlar ile temizlendiğini belirten Op. Dr. Gültekin Koçun, "Havuz enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de havuz suyu içerisinde bulunan klordur. Klor, vajen florasını bozan bir dezenfektandır. Vajenin doğal yapısını saran yararlı bakterilerin ölmesine yol açarak mantar gibi diğer organizmaların ortamda üremesine neden olmaktadır. Bunun sonucunda enfeksiyonları tetikleyebilmektedir. Yani birçok insanın ortak kullanım alanı olan havuzların kirli olmasının yanı sıra aşırı klorlu olması da kadınlarda vajinal enfeksiyonların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Havuzlar, sadece vajinal enfeksiyonları değil idrar yolu enfeksiyonlarını da tetiklemektedir. Kadınlarda idrar yolunun kısa olması ve enfeksiyonların bu kısa yoldan hızlı bir şekilde mesaneye ulaşmaları sebebiyle sistit de denilen alt idrar yolu enfeksiyonu görülmektedir" ifadelerini kullandı.

"KAŞINTI VE BATMA HİSSİ ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

Vajen florasında bulunan doğal bakteriyel organizmalar kadınların enfeksiyonlara karşı en önemli savunma mekanizması olduğunu belirten Op. Dr. Koçun, "Bu organizmaların kirli su, klor ve hatta sabun ile temas etmesi enfeksiyonlara yol açabilmektedir. Vajinal enfeksiyonlar birçok farklı şekilde görülebilir. Havuz enfeksiyonlarının en önemli belirtisi vajinal akıntılardır. Tanı akıntının yapısına ve kültür sonuçlarına bakılarak konulmaktadır. Bu akıntılar; hafif kıvamlı, renkli ve kokulu olabilirler. Bu bölgede kaşıntı, batma ve sızlama hissi de görülebilmektedir" şeklinde konuştu.

"TEDAVİYE GEÇ KALINIRSA ENFEKSİYON YAYILABİLİR"

Kadınlarda görülen havuz enfeksiyonlarının tedavisinde öncelikle enfeksiyona neden olan etken maddenin tespit edilmesi gerektiğini belirten Op. Dr. Koçun, " Bu etken mantar ise mantara yönelik, bakteriyel ise bakteri ile ilgili tedavilere başlanmalıdır. Tedavi hem rahatsızlığı iyileştirici hem de sorunun tekrarlanmaması için koruyucu özellikte olmalıdır. Kısa bir tedavi sürecinden sonra hastanın akıntı ve kaşıntı gibi şikayetleri geçecektir. Burada en önemli nokta tedaviye erken dönemde başlanmasıdır. Bu tip enfeksiyonların tedavisinde geç kalındığı takdirde; vajinal akıntılar kasık boşluklarına yayılarak daha ciddi enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Çünkü kadınların genital sistemleri, rahim ve tüpler kanalıyla kasıklara açılmaktadır. Enfeksiyonlar tedavi edilmedikleri takdirde kasık boşluklarına kadar yayılabilirler" şeklinde konuştu.

"HEMEN DUŞ ALINARAK VÜCUT KLORLU SUDAN ARINDIRILMALIDIR"

Klor seviyesi uygun ve temiz havuzların tercih edilmesi gerektiğini söyleyen Op. Dr. Koçun, "Havuza girmeden önce duş alınmalıdır. Havuzda 30-40 dakikadan daha uzun süre kalınmamalıdır. Havuzdan çıktıktan sonra hemen duş alınarak vücut klorlu sudan arındırılmalıdır. Havuzdan çıktıktan sonra mayo hemen değiştirilmelidir. Vajinal bölge kesinlikle nemli bırakılmamalıdır. Mümkün olduğunca havuz yerine deniz tercih edilmelidir. Enfeksiyon şüphesi; kaşıntı, akıntı, yanma gibi belirtiler olduğunda vakit kaybetmeden doktora başvurulmalıdır" şeklinde konuştu.

(Muhammed Caner Atalay-İHA)