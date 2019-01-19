Son Dakika Haberleri: Havuz Kazı Çalışmaları Sırasında Bulunmuştu...dünyada Ender Bulunan Heykelcikler Dikkat Çekiyor

Havuz Kazı Çalışmaları Sırasında Bulunmuştu...dünyada Ender Bulunan Heykelcikler Dikkat Çekiyor

1 saat önce

Havuz kazı çalışmaları sırasında bulunmuştu.

Havuz kazı çalışmaları sırasında bulunmuştu...Dünyada ender bulunan heykelcikler dikkat çekiyor

TOKAT - Dünyada ünik eserlerden Roma Dönemine ait Apollon, Poseidon, Nike ve tanrıların kutsal hayvanlarından oluşan bronz heykel grubu dikkat çekiyor.
Tokat'ın Zile İlçesi'nde 2002 yılında yapılan havuz kazı çalışması sırasında bulunan Roma dönemine ait Apollon, Poseidon ve Nike tanrıları ile kutsal hayvanları tasvir eden bronz heykel grubu Tokat Müzesinde sergileniyor. Müze Müdür Vekili Hayati Gönültaş, üç tane bir arada bulunan Roma dönemi eseri tanrısını Türkiye'de başka yerde bulunmadığını kaydetti. Tokat müzesinin bu özelliği ile Türkiye'de ilklerden olduğunu ifade eden Müdür Gönültaş, "Bu eserler üniktir, belki dünyada da eşi yoktur. Çünkü, Apollon, Poseidon ve Nike ile koruyucuları olan yılan, boğa ve kartal koruyucuları ile birlikte bir arada bulunan başka bir yerde bulunmuyor. Türkiye'de başka bir yerde böyle bir örnek yok" dedi.Yerli ve yabancı turistlere çağrıda bulunan Müdürü Gönültaş. Roma dönemine ait eserleri Tokat müzesinde ziyaretçilerini beklediğini kaydetti.
Tokat'ın tarihi
Milattan Önce 5500'lere inen bir tarihi olan Tokat, 14 Devlet ve 5 Beyliğin yaşayıp egemen olduğu yörede yapılan kazılarda ele geçen buluntular gözler önüne seriyor. Bakır Taş Çağından beri Tokat, Hatti, Hitit, Frig, Med, Pers, Büyük İskender, Pontus, Roma, Bizans, Arap, Danişment, Türkiye Selçuklu, İlhanlı, Beylikler, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerinde önemli birer yerleşim alanı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:58 Kaynak: İHA

Apollon, Türkiye, Roma, Tokat, Genel
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