'Havuz keyfi zehrolmasın' - Son Dakika

YAZ aylarının vazgeçilmezi havuz keyfiyle birlikte bayram tatilinin aileler açısından kötü geçmemesi için uzmanlar, uyarılarda bulundu. Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Ercan Pınar, dış kulak yolu iltihabı ve kulak mantarlarıyla karşılaşmamak için güvenilir yerlerde mutlaka duş alındıktan sonra havuza girilmesi gerektiğini söyledi.

Medicana International İzmir Hastanesi Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pınar, bayram tatilinde serinlemek için havuzu tercih edeceklere uyarılarda bulundu. Özellikle havuza girilirken bazı hijyen kurallarına önem verilmesini isteyen Prof. Dr. Pınar, dış kulak yolları iltihabının çok ağrılı sürece yol açtığına dikkat çekti. Pınar, "Bayram tatili başlıyor. Bayramın bize zehrolmaması için özellikle havuza girerken bazı hijyen kurallarına önem vermek gerekir. Bu dönemde kulak mantarları, dış kulak yolu iltihapları gibi sorunlarla sık karşılaşıyoruz. Havuza girince kulaklarımızdaki muhtemel kirlerin şişmesi söz konusu. Kişiler kulaklarına su kaçtı sanıp sürekli kulağını kurcalarsa dış kulak yolunda bir iltihap meydana gelebilir. Dış kulak yolları iltihabı çok ağrılı bir sürece neden olur. Dolayısıyla kişinin tatilini burnundan getirebilir" dedi.

Dış kulak yolu iltihabının bulguları hakkında da bilgiler veren Prof. Dr. Pınar, kulağın önündeki kıkırdağa dokunulduğunda şiddetli ağrı hissi oluşması durumunda mutlaka en yakın kulak, burun, boğaz hekimine gidilmesi gerektiğini hatırlattı.Tedavinin vakit kaybetmeden düzenlenmesinin önemli olduğunu dile getiren Pınar, "Bunun yanında mantar otomikoz dediğimiz kulak mantarlarının da tam mevsimini yaşıyoruz. Bu mevsimde havuzda ve denizde kulak hijyeninin bozulması nedeniyle mantar üreyebilir. Dolayısıyla dış kulak yolu mantarı oluşup kaşıntılı ve ağrılı bir semptom verebilir bizlere. Dış kulak yolu mantarı önemsenmelidir çünkü bu enfeksiyonlar şiddetli ağrılarla birlikte kişide birtakım komplikasyonlara yol açabilir" diye konuştu.Pandemi döneminde havuzda da sosyal mesafenin çok önemli olduğunu hatırlatan Kulak, Burun, Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Pınar, "Bazı havuzlarda çocukların ya da yetişkinlerin üst üste yani çok yakın mesafede vakit geçirip şakalaşabildiğini görüyoruz. Bunlar tabii ki pandemi önlemlerine uymuyor. Özellikle buna dikkat edilmeli. Halen bu virüs hayatımızda dolayısıyla pandemi nedeniyle havuzda ve denizde sosyal mesafeye uyulmalı. Havuzların klor oranları ölçülüyorsa herhangi bir hijyen sorunu yoksa elbette güvenle girilebilir ancak girilirken de mutlaka öncesinde duş alınmalı. Dezenfeksiyona önem verilmeli. Pandemi nedeniyle sosyal mesafeye dikkat edilerek yakınlaşmalardan kaçınılmalı. Sağlığımız için bunlara mutlaka uymalıyız" dedi.