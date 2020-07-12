Havuz keyfini evlerinin çatısına taşıdılar - Son Dakika

Havuz keyfini evlerinin çatısına taşıdılar

Havuz keyfini evlerinin çatısına taşıdılar Sultanbeyli'de korona virüs salgını nedeniyle torunlarının dışarıya çıkaramayan dede, evlerinin çatısına portatif bir havuz kurdu.

Havuz keyfini evlerinin çatısına taşıdılar

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İSTANBUL - Sultanbeyli'de korona virüs salgını nedeniyle torunlarının dışarıya çıkaramayan dede, evlerinin çatısına portatif bir havuz kurdu. Çocuklar, 16 ton su kapasiteli havuzda doyasıya eğlendi. Sıcak havada havuzda yüzen çocukların keyifli halleri havadan görüntülendi.

Sultanbeyli'de oturan 62 yaşındaki Murat Boyalan, koronavirüs salgını nedeniyle eve kapanarak sıkılan torunları için bir çözüm üretti. Torunlarının sıcak havalarda kalabalık ortamlarda bulunmamasını isteyen dede evlerinin çatısına 16 tonluk yapay havuz kurdu. Arıtma sisteminin de bulunduğu havuzda gerekli ilaçlamaları da yapan dede, torunlarının sıcak havalarda serinlemesini sağladı. Çocukların havuzda geçirdiği renkli görüntüler havadan görüntülendi.

Torunlarının evde sıkılmalarını engellemek için havuz kurduğunu ifade eden Payalan, "Pandemi sürecinde ailecek hepimiz evlere kapandık. Çocukları, torunları evde tutmak mümkün değil. Biz büyükler birtakım bahaneler ile dışarı çıkıyoruz. İşe gidiyoruz, alışverişe gidiyoruz ama çocuklarımız hep evseler. Bunların streslerini atabilmeleri için bir havuz kuralım dedik. Evimizin çatısı müsait, portetif kurulabilen bir havuz kurduk. İlaçlamasını yapıyoruz, klorluyoruz. Yosun önleyici kullanırken arıtma sistemimiz var günlük 5 saat çalıştırıyoruz. Terkos suyu ile doldurduk, bir kez doldurmak yeterli değil arıtma sistemi sürekli çalışıyor. Çocuklar günlük olarak stresini atıyor. Her gün buradalar akşam geç vakitlere kadar havuzun keyfini çıkarıyorlar. Aile büyüklerinin girmesi yasak sadece torunlarıma özel bir havuz" diye konuştu.

Sultanbeyli, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Havuz keyfini evlerinin çatısına taşıdılar - Son Dakika
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