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Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı - Son Dakika

Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı

19.07.2021 14:51

Ünlü sanatçı Songül Karlı, Instagram'dan peş peşe bikinili pozlarını paylaştı. Karlı'nın havuz başında kız arkadaşları ile eğlendiği anlara ait paylaştığı kareler, takipçilerinin beğenisini topladı. Karlı, daha önce sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları için 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösterdiğini söylemişti.

47 yaşındaki Songül Karlı, arkadaşlarıyla havuz sefası yaptı. O anlara ait video ve fotoğrafları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaşan Karlı, bikini karelerini de yayınladı.

TAKİPÇİLERİNİ BÜYÜLEDİ

Siyah bikinisi ile şezlonga uzanan Karlı'nın fiziğine övgü yağdı. Ünlü sanatçı hakkında, 47 yaşında olmasına rağmen kusursuz vücut hatlarıyla yıllara meydan okuduğu şeklinde yorumlar yapıldı.

OĞLU'NUN TEPKİSİ GÜNDEM OLMUŞTU

Karlı, sosyal medya hesabından paylaştığı bikinili pozları için 14 yaşındaki oğlunun "Hep bir yerlerin konuşuluyor anne" diyerek kendisine tepki gösterdiğini ifade etmişti.

Vücudunda estetik olmadığını da açıklayan Karlı, "Şimdiye kadar hiç estetik yaptırmadım, doğallıktan yanayım. Göğüslerimi üç kere küçülttürdüm. Elbiselerin altı olmuyor, fermuar çekilmiyor. Yine de büyük. 4'üncü operasyon kapıda" demişti.

İşte Karlı'nın o pozları:

Havuz sefası yapan Songül Karlı, art arda bikinili pozlarını paylaştı
Havuz sefası yapan Songül Karlı, art arda bikinili pozlarını paylaştı
Havuz sefası yapan Songül Karlı, art arda bikinili pozlarını paylaştı
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı

Songül Karlı, Estetik, Medya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Snob Magazin

Son Dakika Magazin Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı - Son Dakika Magazin


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