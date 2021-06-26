Havuz, şehirdeki çocukların kurtarıcısı

Gizem: Marmara Denizi'nin bu halini gördükçe içim acıyor. Bir yandan da bizim deniz sefamız son buldu Melis. Geçen yaz Lorin'le her gün Suadiye sahilden denize giriyorduk. Şimdi çok sıcaklarda ne yapacağım, kara kara

düşünüyorum.

Melis: Biz Beşiktaş'ta otururken ikizler 4 yaşındaydı. Bir gün sahildeydik, Deniz "Anne bu da deniz, niye buna girmiyoruz da arabayla uzun saatler başka yere gidiyoruz" diye sordu. Burnumuzun dibindeki denize girememek çok acıklı. İşte biz sırf bu yüzden havuzlu bir siteye taşındık. Denizdeki mineralleri alamıyorlarsa bile yüzüp eğlensinler, bol bol D vitamini alabilsinler diye...

Gizem: Biz de bu sene havuza gideceğiz gibi görünüyor ama o da ayrı dert. Geçen sene Lorin'le çocuk havuzunda durmaktan sırtımda çapraz mayo izi çıkmıştı. Daha bebekken bile öğretiyorlar yüzmeyi ama biz henüz ayak çırpma seviyesindeyiz. Sen nasıl halletmiştin

yüzme işini?

Melis: 4 yaşındalarken yaz okuluna göndermiştik, öğretmen çok temel birtakım şeyler öğretti ama kendilerine güvenip tek başlarına yüzmeye başlayamadılar. Sonra bu siteye taşındık, senin yaptığın gibi önce onlarla çocuk havuzuna giriyordum. En önemlisi suyu sevmeleri aslında. Sonra Mehmet daha cesur davranıp büyük havuzda kendi kendine yüzmeye başladı. Ben de Deniz'e kolluk takıp kucağımda sokmaya başladım, korkuyordu çünkü başlarda...

Gizem: Tabii, suyu sevmeleri çok önemli. Ayağını dahi suya sokmayan çocuklar var. Sen kolayca halletmişsin.

Melis: İkiz söz konusu olduğunda hiçbir şey kolay olmaz Gizem! Ben Deniz'i kucağımda sokmaya başlayınca, Mehmet bunu kıskanıp her fırsatını bulduğunda Deniz'i boğmaya çalıştı. Bu sefer kız iyice korktu sudan. Derken hayatımızı, ondan 1 yaş büyük komşu kızı kurtardı, Deniz heveslenip onunla birlikte yüzmeye başladı.

Gizem: Hep söylüyorum, en sevdiğim ikizler arkadaşımın ikizleri. Çocukların neden korkacağı ya da direnç göstereceği hiç belli olmuyor. Her zaman kullandığım ve herkese önerdiğim pozitif iletişim, deniz ve havuzda da çok önemli.

"BALONCUKLARINA BAYILDIM"

Austswim Avustralya (yüzme eğitimi ekolü) sertifikalı bebek ve çocuk yüzme eğitmeni Mehmet Vefa'dan önemli şeyler öğrendik. Umarız bu bilgiler size de faydalı olur.

Suya girmekten çekinen bir çocuğu "Hiç ayak çırpmadın, suda çok az kaldın, kafanı suya sok biraz" demek yerine "Beş dakika suda kaldın, baloncuklarına bayıldım, ne çok köpük yaptın" diyerek teşvik edebilirsiniz.

İlk dalışa hazır mı? Onu zorlamayın, kendi denesin. Suyun kaldırma kuvvetini hissetmesi için kendi ağırlığıyla batmasını hedefleyin. Elleriniz üzerinde dursun ki güvende hissetsin. Mutlaka konuşun. Nefesini tutmayı henüz öğrenmemişse suyun altına sokmayın.

Onları dalışa hazırlarken çocuğunuzun adını söyleyip üçe kadar sayın ve başından aşağı su dökerek ona nefesini tutma pratiği yaptırın. Bunu en az iki kere tekrar edin. Komuta alışan çocuk dalıştan önce gözlerini kapayacak ve nefesini tutacaktır.

Avustralyalılar su içinde ve etrafında şu üç konuya çok önem veriyor: Güvenlik, konfor, eğlence. Güvenli bitirilen bir yüzme seansı başarılı sayılır. Konforsuz bir su deneyimi, çocuğun sudaki özgüvenine zarar verebilir. Suyla kurulan ilişkide eğlence esastır. Siz ne kadar rahat olursanız onlar da o kadar rahat olacaktır.