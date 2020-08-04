HAVUZ VE GÖLETLERDE KORONAVİRÜS RİSKİ - Son Dakika

DİCLE Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, koronavirüs bulaş riskine karşı gölet, havuz ve sulama kanallarında yüzülmemesi konusunda uyarılarda bulundu. Koronavirüsün normal şartlarda su içinde 8 saat ile 12 güne kadar kaldığına dair çeşitli görüşler olduğunu ifade eden Tekin, "Kişi havuza girdiğinde ağzına su kaçınca ve hemen oradaki sıvıyı boşaltıyor. Bu sırada yakın birinin tekrar ağzına su kaçarsa maalesef oradaki virüs kişiye bulaşabiliyor" dedi.

Diyarbakır'da havaların ısınmasıyla birlikte göletler, havuzlar ve akarsular serinlemek isteyenlerin uğrak alanı oldu. Uzmanlar ise toplu halde yüzülmesi durumunda koronavirüs bulaş riskinin yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Dicle Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klınik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Covid-19 Yoğun Bakım Koordinatörü Prof. Dr. Recep Tekin, özellikle çocukların havuzda bir arada bulunmalarının koronavirüs açısından risk oluşturduğuna dikkat çekti.

'HASTA BİRİNİN SUDA BULUNMASI DİĞER KİŞİLER İÇİN BÜYÜK RİSK OLUŞTURACAK'

Küçük su birikintileri, havuz, süs havuzları, ya da sulama kanallarında yüzülmemesi gerektiği uyarısında bulunan Tekin, "Koronavirüs normal şartlarda su içinde 8 saat ile 12 güne kadar kaldığına dair çeşitli görüşler söz konusudur. Hasta birinin suda bulunması diğer kişiler için büyük risk oluşturacaktır. Bundan dolayı toplu yerlerde bulunmanın veya suya girmenin risk oluşturacağını bilinmeli ve bu konuda gereken hassasiyeti göstermeliyiz. Havuzlarda koronavirüs açısından bulaş riski oluşturabilmekte. Örneğin hasta birinin suya girdiğini, ağız içine giren suyu havuza boşaltıyor. Havuzda bulunan her hangi bir birey bu suyu aldığı zaman tabii ki virüsü kapmış olma riski çok yüksek oluyor. Bu tür riskli durumlardan dolayı havuzlar riskli oluyor. Bölgemizde özellikle havuzun riskli olduğunu, özellikle su birikintisinin küçük su alanlarının riskli olabileceğini, bu konuda gereken hassasiyetin gösterilip bu tür yerlerde, özellikle kalabalık alanlarda suya girmemesini şiddetle öneriyoruz" dedi.