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Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

29 dakika önce

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde evlerinin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti.

Havuza düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, System.String[]
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde evlerinin havuzuna düşen 3 yaşındaki çocuk boğularak hayatını kaybetti. Olay, Sapanca ilçesi İlmiye Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Irak asıllı Abwandoor ailesi, İlmiye Mahallesinde oturan akrabalarını ziyarete geldi. Ailenin 3 yaşındaki çocukları Almuktar Abwandoor, ailesinin bir anlık dikkatsizliğinden faydalanarak evden çıkarak sitenin havuzuna doğru ilerledi. Minik çocuk havuza düştü. Bir süre sonra Almuktar'un evde olmadığını fark eden aile, çocuklarını bahçelerindeki yüzme havuzunda yüzüstü yatar halde buldu. Havuzdan çıkarılan küçük çocuğa ilk müdahalesi olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Sapanca İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Çocuklarının ölüm haberini alan aile hastanede sinir krizleri geçirirken, Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından başlatılan inceleme sürüyor.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:50 Kaynak: İHA
Irak, Sakarya, Sapanca, Güncel
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