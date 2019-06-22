Son Dakika Haberleri: Havuza düşen 3 yaşındaki Iraklı çocuk boğuldu
Son Dakika Güncel Haber

Havuza düşen 3 yaşındaki Iraklı çocuk boğuldu

1 saat önce

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı 3 yaşındaki Almuktar Abwandoor, sitenin havuzuna düşerek boğuldu.

Havuza düşen 3 yaşındaki Iraklı çocuk boğuldu, System.String[]

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle yakınlarını ziyarete giden  Irak asıllı 3 yaşındaki Almuktar Abwandoor, sitenin havuzuna düşerek boğuldu.
Olay, saat 21.00 sıralarında, İlmiye Mahallesi'ndeki Süha Fazlı Villaları'nda meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı Abwandoor ailesi, site içerisinde yakınlarıyla vakit geçirirken. çocukları Almuktar Abwandoor, ailesinin yanından ayrıldı. Bir süre sonra küçük çocuğun yanlarında olmadığını fark eden aile, Almuktar'ı aramaya başladı. Almuktar'ı sitenin yüzme havuzunda hareketsiz yatarken gören aile, havuza girerek çocuğu çıkartıp sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Almuktar ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Hastane morguna alınan Abwandoor'un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.
Sapanca  Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.


Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:27 Kaynak: DHA
Irak, Sakarya, Sapanca, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Derin Facebook ifşa oldu! Saati 15 dolara video izleyip ölüyorlar Sel nedeniyle E-5 karayolunda ulaşım güçlükle sağlanıyor 2 yaşındaki çocuğun üzerine 150 kiloluk mangal devrildi Annesiyle birlikte yürürken sele kapılan çocuk kurtarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 01:57:54. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havuza düşen 3 yaşındaki Iraklı çocuk boğuldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]