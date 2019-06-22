Havuza düşen 3 yaşındaki Iraklı çocuk boğuldu

İsa ÇİÇEK/SAPANCA (Sakarya)- SAKARYA'nın Sapanca ilçesinde, ailesiyle yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı 3 yaşındaki Almuktar Abwandoor, sitenin havuzuna düşerek boğuldu.

Olay, saat 21.00 sıralarında, İlmiye Mahallesi'ndeki Süha Fazlı Villaları'nda meydana geldi. Yakınlarını ziyarete giden Irak asıllı Abwandoor ailesi, site içerisinde yakınlarıyla vakit geçirirken. çocukları Almuktar Abwandoor, ailesinin yanından ayrıldı. Bir süre sonra küçük çocuğun yanlarında olmadığını fark eden aile, Almuktar'ı aramaya başladı. Almuktar'ı sitenin yüzme havuzunda hareketsiz yatarken gören aile, havuza girerek çocuğu çıkartıp sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Almuktar ardından Sapanca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Almuktar Abwandoor, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Çocuklarının ölüm haberini alan aile sinir krizleri geçirdi. Hastane morguna alınan Abwandoor'un cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının yaptığı inceleme sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Otopsi Merkezine gönderildi.

Sapanca Jandarma Komutanlığı olayla ilgili soruşturma başlattı.