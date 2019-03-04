Havuza Düşen 5 Yaşındaki Çocuk Boğuldu
1 saat önce
AYDIN'ın Bozdoğan ilçesinde, iddiaya göre komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki Vahit Efe Çine boğularak yaşamını yitirdi.
AYDIN'ın Bozdoğan
ilçesinde, iddiaya göre komşularının bahçesindeki sulama havuzuna düşen 5 yaşındaki Vahit Efe Çine
boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, saat 16.30 sıralarında kırsal Akçay
Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin bahçesinde budama yapan Çine çiftinin oğlu Vahit Efe, bir anda ortadan kayboldu. Mehmet Çine, budama işini bitirmesinin ardından oğlu göremeyince aramaya çıktı. Çine, oğlunu kendi bahçelerinde bulamayınca yandaki komşularına ait bahçeye gitti. Buradaki 1.5 metre derinliğindeki havuzun dibinde bir karartı gören Çine, suyun bulanık olması nedeniyle emin olamadı. Bunun üzerine havuzun suyunu boşaltan Çine, Vahit Efe'nin hareketsiz şekilde yattığını gördü. Ailenin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Vahit Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Vahit Efe'nin havuzdan çıkarılan cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na gönderildi. Polis
, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- Aydın
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 08:04 Kaynak: DHA
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