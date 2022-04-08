HAVUZA DÜŞEN ÇOCUK BOĞULMAKTAN KURTARILDI - Son Dakika

BURSA'da arkadaşlarıyla birlikte izinsiz girdikleri sitenin havuzuna düşen M.E. (10), site sakinleri tarafından kurtarıldı. Hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay saat 15.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Geçit mahallesinde bulunan bir sitede meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte siteye izinsiz giren M.E. bilinmeyen bir sebepten dolayı havuza düştü. Yüzme bilmeyen M.E.'yi gören arkadaşları, yardım çağırmak için olay yerinden ayrıldı. Bu sırada çırpınan çocuğu gören site sakinleri havuza gelerek kendisini kurtardı. Haber verilmesi sonucu belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları M.E.'yi Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen M.E.'nin verdiği ifuadesinde, arkadaşlarının şaka amacıyla kendisini havuza ittiğini söylediği öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerde bulunan polis ekipleri, konuyla ilgili soruşturmaya başladı. (DHA)