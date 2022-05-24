Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika
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Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı

24.05.2022 12:09
Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı

Antalya'nın Akseki ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Antalya'nın Akseki ilçesinde sulama havuzuna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Antalya'nın Akseki ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde Yaşar Şener'e ait inek bahçe sulamada kullanılan 3 metre derinliğindeki havuza düştü. Hayvanını havuzdan çıkaramayan besici, Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İtfaiye biriminden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri ineği kurtarmak için operasyon yaptı. Yaklaşık 1 saatlik çalışma ile havuzdan kurtarılan ve sağlık durumu iyi olan inek sahibine teslim edildi. - ANTALYA

Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı
Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı
Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı
Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı
Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı

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Kayıp inek kuyudan çıktı Kayıp inek kuyudan çıktı
Kaynak: İHA

Antalya, İtfaiye, İnek, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havuza düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika


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