Havuza düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldı
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Havuza düşen inek AFAD ekiplerince kurtarıldıGÜMÜŞHANE - Gümüşhane'de sulama havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren inek için Belediye ve AFAD görevlileri seferber oldu.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 11:13 Kaynak: İHA
Havuza düşen inek AFAD
ekiplerince kurtarıldı
GÜMÜŞHANE - Gümüşhane
'de sulama havuzuna düşen ve boğulma tehlikesi geçiren inek için Belediye ve AFAD görevlileri seferber oldu. İnek 4 saatlik çalışma sonrası havuzdan çıkarılabildi.
Alınan bilgiye göre il merkezine bağlı Canca Mahallesinde sabah saatlerinde tarlalarda yayılan bir inek, ağzına kadar su dolu olan 2 metre derinliğindeki sulama havuzuna düştü.
Mahalle sakinlerinden Cihan Yaşar, havuzuna düşen ineği kurtarmayınca bu kez İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Gümüşhane Belediyesinden yardım istedi.
Olay yerine ulaşan ekipler 4 saat süren çalışma sonucunda halatlarla bağladıkları ineği elbirliğiyle sağ salim kurtararak sahibine teslim etti.
İneğin sahibi olan Yaşar, tek başına ve mahalle sakinleriyle başaramadıkları kurtarma operasyonu için Belediye İtfaiye
amirliği ve AFAD yetkililerine teşekkür etti.
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