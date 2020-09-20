Boş havuza düşen işçi ölümden döndü - Son Dakika

Boş havuza düşen işçi ölümden döndü

NİĞDE - Niğde'de Belediyenin Arıtma Tesisi inşaatında çalışan işçi dengesini kaybetmesi sonucu boş havuza düştü.

Olay bugün Akkaya Barajı yakınlarında inşaatı devam eden Niğde Belediyesi Arıtma tesisinde meydana geldi. İnşaat alanında çalışan İşçi olarak çalışan B.A. iddiaya göre dengesini kaybetmesi sonucu havuza düştü. Durumu gören diğer işçiler hemen 112 Sağlık ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekibinin beline bağlanan halatla havuza indi. İlk müdahale yapıldıktan sonra yaralı işçi sedye ile vince bağlanarak yukarı çekildi. Hastanede tedavi altına alınan işçi B.A.'nın durumunun iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.