Havuza düşen köpeği kangal kurtardı - Son Dakika

Havuza düşen köpeği kangal kurtardı
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Antalya'nın Serik ilçesinde havuza düşen bir köpeği, kangal cinsi köpek kurtardı.
Antalya'nın Serik ilçesinde havuza düşen bir köpeği, kangal cinsi köpek kurtardı.
Yeşilyurt Mahallesi'nde çobanlık yapan Ferit Çilenker'in, "Kraliçe" adını verdiği köpeği bölgedeki seralardan birinin yağmur suyu havuzuna düştü. İçi naylonla kaplı havuzdan çıkamayan köpeği, çobanın "Reis" ismini verdiği kangal cinsi köpek, boynundan yakalayıp sudan çıkardı.
Çilenker, olay anını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 02:54 Kaynak: AA
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