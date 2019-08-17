Son Dakika Haberleri: Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu
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Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu

1 saat önce

Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.

Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu, System.String[]
Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Kent merkezinde bulunan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesindeki 3 metrelik boş sulama havuzuna düşen köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Erzincan Belediyesi itfaiye ekibi havuza merdivenle indi. İtfaiyecilerden korkan köpek kaçmaya çalıştı. Ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonunda köpek havuzdan çıkarıldı. Köpek, bir süre sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.
Erzincan, İtfaiye, Bahçe, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 10:21 Kaynak: AA
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