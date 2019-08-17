Son Dakika Haberleri: Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu
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Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu

12 dakika önce

Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.

Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Kent merkezinde bulunan Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesindeki 3 metrelik boş sulama havuzuna düşen köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Erzincan Belediyesi itfaiye ekibi havuza merdivenle indi. İtfaiyecilerden korkan köpek kaçmaya çalıştı. Ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonunda köpek havuzdan çıkarıldı. Köpek, bir süre sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.
Erzincan, İtfaiye, Bahçe, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:41 Kaynak: AA
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