Havuza düşen köpeğin yardımına itfaiye koştu
12 dakika önce
Erzincan'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Erzincan Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 12:41 Kaynak: AA
'da boş sulama havuzuna düşen köpek, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Kent merkezinde bulunan Bahçe
Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü bahçesindeki 3 metrelik boş sulama havuzuna düşen köpeği görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Erzincan Belediyesi
itfaiye ekibi havuza merdivenle indi. İtfaiyecilerden korkan köpek kaçmaya çalıştı. Ekibin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonunda köpek havuzdan çıkarıldı. Köpek, bir süre sonra uzaklaşarak gözlerden kayboldu.
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