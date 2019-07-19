Son Dakika Haberleri: Havuza düşen köpek kurtarıldı
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Havuza düşen köpek kurtarıldı

42 dakika önce

AMASYA'da, sulama havuzuna düşen köpek, bölgeden geçen Murat Mutlu tarafından kurtarıldı.

Havuza düşen köpek kurtarıldı, System.String[]
AMASYA'da, sulama havuzuna düşen köpek, bölgeden geçen Murat Mutlu tarafından kurtarıldı.
Merkeze bağlı Yuvacık köyünde köpeğin sulama havuzuna düştüğünü gören Murat Mutlu, yanına gitti. Sulama havuzunda köpeğin çırpındığını gören Mutlu, uzanıp, hayvanı sudan çıkardı. Köpeğin vücudunu kontrol eden Mutlu, ayağında yara olduğunu fark etti. Mutlu, köpeğe pansuman yaptı. Köpeğin havuza düştüğünü söyleyen Murat Mutlu, "Onu o şekilde görünce kötü oldum. Hemen yardımına koşarak boğulmak üzereyken sudan çıkardım. Tedavisini yaptım. Hayvanları çok seviyorum" dedi.


Murat Mutlu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 03:51 Kaynak: DHA
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