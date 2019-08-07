Havuza düşen köpek ve yavrusu kurtarıldı
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Edirne'de, katı atık tesisinde havuza düşen köpek ve yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Edirne Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 04:27 Kaynak: AA
'de, katı atık tesisinde havuza düşen köpek ve yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Uzunköprü
ilçesinde belediyeye ait katı atık düzenli depolama tesisin sızıntı suyu toplama havuzuna köpek ve yavrusu düştü.
Tesis çalışanlarının haber vermesi üzerine olay yerine veteriner hekimi ve itfaiye ekibi geldi. İtfaiye
ekipleri 6 metre derinliğindeki havuza çelik halatla inerek, köpek ve yavrusunu bulunduğu yerden kurtardı.
Sızıntı suyu toplama havuzundan çıkarılan köpeklerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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