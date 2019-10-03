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Havuza düşen kurdu itfaiye kurtardı

32 dakika önce

Havuza düşen kurdu itfaiye kurtardıDENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan boş sulama havuzuna düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Havuza düşen kurdu itfaiye kurtardı

DENİZLİ - Denizli'nin Çameli ilçesinde tarımsal amaçlı kullanılan boş sulama havuzuna düşen kurt itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Çameli ilçesi Akpınar Mahallesi'nden meydana geldi. Boş sulama havuzuna bir hayvanı düştüğünü ve çıkamadığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler havuzdaki hayvanın kurt olduğunu ve havuzun zemininde ki balçıktan dolayı kayıp çıkamadığını belirledi. Bunun üzerine kurdun saldırma ihtimalini göz önüne alan itfaiye ekipleri gerekli güvenlik önlemlerini alarak havuza indi. Ardından özel bir aparat kullanarak kurdu yakalamayı başaran ekipler havuzdan dışarı çıkardı. Sonrasında ise kurt veteriner hekim gözetiminde doğaya salındı.

Havuza düşen kurdu itfaiye kurtardı

Denizli, İtfaiye, Akpınar, Çameli, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:23 Kaynak: İHA
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