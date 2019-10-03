Son Dakika Haberleri: Havuza düşen kurt, itfaiye tarafından kurtarıldı
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Havuza düşen kurt, itfaiye tarafından kurtarıldı

32 dakika önce

Denizli'nin Çameli ilçesinde boş sulama havuzuna düşen kurt, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.

Havuza düşen kurt, itfaiye tarafından kurtarıldı, System.String[]

Denizli'nin Çameli ilçesinde boş sulama havuzuna düşen kurt, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.


Akpınar Mahallesi'ndeki bahçesindeki 2 metrelik boş sulama havuzuna düşen kurdu görenler durumu itfaiyeye bildirdi.


Denizli Büyükşehir Belediyesi Çameli itfaiye ekibi havuza merdivenle indi.


Ekibin çalışması sonunda kurt havuzdan çıkarıldı. Kurt, doğaya tekrar brakıldı.

İtfaiye, Akpınar, Denizli, Çameli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:42 Kaynak: AA
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