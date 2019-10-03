Havuza düşen kurt, itfaiye tarafından kurtarıldı
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Denizli'nin Çameli ilçesinde boş sulama havuzuna düşen kurt, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 05:42 Kaynak: AA
Denizli'nin Çameli ilçesinde boş sulama havuzuna düşen kurt, itfaiye ekibinin uğraşlarıyla kurtarıldı.
Akpınar Mahallesi'ndeki bahçesindeki 2 metrelik boş sulama havuzuna düşen kurdu görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Denizli Büyükşehir Belediyesi Çameli itfaiye ekibi havuza merdivenle indi.
Ekibin çalışması sonunda kurt havuzdan çıkarıldı. Kurt, doğaya tekrar brakıldı.
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