Olay, 26 Haziran Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre evde bulunan aile, 2 yaşındaki Yiğit Kesler'in ortada gözükmemesi üzerine çocuklarını aramaya başladı. Aile küçük çocuğu evin bahçesinde bulunan havuzda hareketsiz vaziyette buldu. Nefes alamadığı belirtilen ve hastaneye kaldırılan Yiğit Kesler buradaki müdahalesinin ardından Muğla'ya sevk edildi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Ortaca, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Havuza düşen minik Yiğit 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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