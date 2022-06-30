Havuza düşen minik Yiğit 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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Havuza düşen minik Yiğit 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

30.06.2022 14:07
Havuza düşen minik Yiğit 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, su dolu yüzme havuzuna düşen Yiğit Kesler (2), yoğun bakımdaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Muğla'nın Ortaca ilçesinde, su dolu yüzme havuzuna düşen Yiğit Kesler (2), yoğun bakımdaki 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Olay, 26 Haziran Pazar günü meydana geldi. İddiaya göre evde bulunan aile, 2 yaşındaki Yiğit Kesler'in ortada gözükmemesi üzerine çocuklarını aramaya başladı. Aile küçük çocuğu evin bahçesinde bulunan havuzda hareketsiz vaziyette buldu. Nefes alamadığı belirtilen ve hastaneye kaldırılan Yiğit Kesler buradaki müdahalesinin ardından Muğla'ya sevk edildi ve Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

İki yaşındaki çocuğun tüm uğraşlara rağmen hayatının kaybettiği öğrenilirken, küçük çocuğun ailesi acı haberle yıkıldı. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

Ortaca, Muğla, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havuza düşen minik Yiğit 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Havuza düşen minik Yiğit 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti - Son Dakika
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