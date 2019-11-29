Son Dakika Haberleri: Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi
Son Dakika Güncel Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi - Son Dakika

Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi

6 saat önce

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sulama havuzuna düşen otomobilde boğulan Zeynep Şenol (37), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi, System.String[]

MERSİN'in Erdemli ilçesinde, sulama havuzuna  düşen otomobilde boğulan Zeynep Şenol (37), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Kaza, Erdemli'ye bağlı Esenpınar Mahallesinde Ağlıca mevkisinde dün meydana geldi. İddiaya göre, Bünyamin Şenol beraberinde eşi Zeynep Şenol ile birlikte 33 VPE 11 plakalı otomobiliyle  sulama havuzunun kenarına geldi. Otomobili park edip, vanayı açmak için araçtan indi.

Ancak Zeynep Şenol'un içinde bulunduğu otomobil, eğimli arazide geri giderek, sulama havuzuna düştü. Zeynep Şenol, su dolan otomobilde boğuldu.

Zeynep Şenol, Mersin Şehir Hastanesi Adli Tıp Kurumu Morgu'nda yapılan otopsinin ardından bugün Esenpınar Mahallesi'ndeki Ağlıca Mezarlığı'nda toprağa verildi.


Esenpınar, Erdemli, Mersin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Economist: NATO Zirvesi'nde birçok liderin aklında Türkiye'deki nükleer bombalar olacak
2 aydır kayıp olan Çinli kadının kaçırılıp öldürüldüğü belirlendi İstanbul'da "Yeditepe Huzur" asayiş uygulaması yapılıyor Bahçeli'nin sağlık durumuyla ilgili yeni açıklama: Tedavi süreci bitmiştir

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.11.2019 22:14:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havuza düşen otomobilde boğulan Şenol, toprağa verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]