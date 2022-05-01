Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı - Son Dakika
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Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı

01.05.2022 21:45
Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı

Adıyaman'da, içerisinde su bulunan havuza düşen yavru domuzları AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman'da, içerisinde su bulunan havuza düşen yavru domuzları AFAD ekipleri kurtardı.

Adıyaman merkeze bağlı Ahmet Hoca Köyünde bulunan içerisinde su bulunan havuzda 3 yavru domuzun olduğunu fark eden köylüler durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen yere gelen AFAD ekipleri yavru domuzları düştükleri havuz içerisinden çıkartarak kurtardı. Kurtarılan yavru domuzlar olay yerine gelen Doğa Koruma Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan kontrollerinin ardından yeniden doğaya bırakıldı. - ADIYAMAN

Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı
Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı
Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı

YORUMLAR
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Adıyaman, AFAD, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havuza düşen yavru domuzları AFAD kurtardı - Son Dakika


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