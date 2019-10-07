Son Dakika Haberleri: Havuza düşüp, boğulma tehlikesi geçiren irfan kurtarılamadı
Son Dakika Güncel Havuza düşüp, boğulma tehlikesi geçiren irfan kurtarılamadı

Havuza düşüp, boğulma tehlikesi geçiren irfan kurtarılamadı

20 dakika önce

GAZİANTEP'te, bağ evinin bahçesinde, kenarında oyun oynadığı havuza düşen İrfan Güleç (3), boğulma tehlikesi geçirdi.

Havuza düşüp, boğulma tehlikesi geçiren irfan kurtarılamadı, System.String[]
GAZİANTEP'te, bağ evinin bahçesinde, kenarında oyun oynadığı havuza düşen İrfan Güleç (3), boğulma tehlikesi geçirdi. Hastaneye kaldırılan İrfan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün, Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Güleç ailesi, hafta sonunu geçirmek için bağ evlerine gitti. Evin bahçesindeki havuzun kenarında oyun oynayan İrfan Güleç, iddiaya göre, dengesini kaybedip, suya düştü. Ailesinin hemen havuzdan çıkardığı İrfan, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumunun kritik olduğu belirlenen İrfan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. İrfan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen bu sabaha karşı yaşamını yitirdi. İrfan Güleç'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Küçük çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.


Bağlarbaşı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:12 Kaynak: DHA
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