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Havuza kış geldi

51 dakika önce

Yaz aylarında binlerce vatandaşın faydalandığı Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'nda kış hazırlıkları tamamlanarak tesis sezona hazır hale getirildi.

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Yaz aylarında binlerce vatandaşın faydalandığı Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu'nda kış hazırlıkları tamamlanarak tesis sezona hazır hale getirildi.


Yaz sezonunda rekor sayıda vatandaşa hizmet veren havuzda kış hazırlıkları çerçevesinde gerekli bakımlar, suyun şartlandırılması, su kalitesinin ayarlanması, büyük hijyenik temizliğin yapılması gibi sezon öncesi bakımlar tamamlandı. Başkent'in en hijyenik havuzlarından biri olan Mamak Yüzme Havuzu vatandaşlara kış aylarında da standartların üzerinde hizmet vermeye devam edecek.


Yaz boyunca hem yetişkin hem de yüzlerce çocuğun havuzdan faydalanarak yüzmeyi ve suda durmayı öğrendiğini belirten Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, "Her yaş grubuna hitap eden yüzme havuzumuz hizmetine kış aylarında da en güzel şekilde devam edecek" dedi.


Mamak Belediyesi Yüzme Havuzu/nda hijyen ön planda tutuluyor. Hijyenin etkin şekilde sağlanması amacıyla havuzda düzenli olarak kimyasal ve fiziksel ölçümler yapılıyor. Mikrobiyolojik ölçümlerin de düzenli olarak yapıldığı tesis, pazartesi günleri hariç haftanın altı günü hizmet veriyor. - ANKARA

Mamak Belediyesi, Mamak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 09:53 Kaynak: İHA
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