Havuzda boğulan Ezelnur'un babası: Benim çocuğum ihmalle gitti - Son Dakika

Havuzda boğulan Ezelnur'un babası: Benim çocuğum ihmalle gitti

Havuzda boğulan Ezelnur'un babası: Benim çocuğum ihmalle gittiÜTAHYA'da termal otelin havuzunda boğularak yaşamını yitiren Ezelnur Bediha'nın (10) anne ve babası, kızlarının suçlandığı bilirkişi raporuna tepki gösterdi.

Havuzda boğulan Ezelnur'un babası: Benim çocuğum ihmalle gitti, System.String[]

Havuzda boğulan Ezelnur'un babası: Benim çocuğum ihmalle gitti

ÜTAHYA'da termal otelin havuzunda boğularak yaşamını yitiren Ezelnur Bediha'nın (10) anne ve babası, kızlarının suçlandığı bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Baba Ahmet Aydoğdu, "Otelde yerlerin kaygan olduğunu ve havuzun derin olduğunu söyleyen herhangi bir uyarı yoktu. İlk yardımda bulanacak kimse yoktu. Suni teneffüsü ben yaptım, bana kimse yardım etmedi" dedi.

Kırıkkale'de oturan Bediha-Ahmet Aydoğdu çifti, geçen yıl 16 Temmuz'da çocukları ile birlikte tatil için Kütahya'da termal otele gitti. Anne Bediha Aydoğdu, kızlarından Emine ile havuza girmek için soyunma odasında hazırlık yaparken, diğer kızı Ezelnur'un yanında olmadığını fark etti. Havuza koşan Bediha Aydoğdu, Ezelnur'u suyun içinde hareketsiz gördü. Havuzdan çıkarılan Ezelnur, ambulansla hastaneye götürülürken, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

'ANNE ASLİ KUSURLU, MÜDÜR TALİ KUSURLU'Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlatırken, Aydoğdu ailesi otelde gerekli önlemler alınmadığını ve havuzda cankurtaran ve derinliğe dair uyarı bulunmadığını öne sürerek, işletme sahibi ve yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Soruşturmaya ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunda ise, "10 yaşındaki bir çocuğun okuma yazma bildiği ve termal havuzda bulunan uyarı levhalarını okuyarak anlayabileceği kanaati oluşmaktadır" ifadelerine yer verildi. Anne Bediha Aydoğdu için de "Çocuğu üzerinde gerekli gözetim ve denetim yükümlülüğünü yerine getirmediği, gerekli önlemleri almadan ve tek başına termal havuza girmesine müsaade ettiği için asli kusurludur" denildi. Raporda, gerekli gözetim ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmedikleri gerekçesiyle işletme sahibi ve otelin mesul müdürü ise tali kusurlu bulundu.MESUL MÜDÜR HAKKINDA DAVASoruşturma sonunda otelin mesul müdürü Hatice G. hakkında 'taksirle ölüme neden olmak' suçundan Kütahya 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Anne Bediha Aydoğdu için ise olayda kızının ölmesi nedeniyle bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olduğu gözetilerek kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildi.  'BENİM ÇOCUĞUM İHMALLE GİTTİ'Baba Ahmet Aydoğdu, bilirkişi raporuna tepki gösterdi. Aydoğdu, otele girişte havuzlarla ilgili kendilerine herhangi bir bilgi verilmediğini belirterek, "Biz erkekler tarafından havuza girmiştik. 5 dakika geçmeden, 'Bir çocuk boğuldu' sesleri geldi. Biz hemen kadınlar tarafına gittik ve baktım ki boğulan benim kızım. Orada ilk müdahaleyi ben yaptım, kimse bana yardımcı olmadı. Orada hemşire olduğunu söylüyorlar ama ben kimseyi görmedim. Yerlerin kaygan olduğunu ve havuzun derin olduğunu söyleyen herhangi bir uyarı yoktu. Zaten benim çocuğum havuza girmeye korkardı. Annesi babası yanında olmadan girmezdi, yüzde 100 ayağı kaydı da öyle düştü. Benim çocuğum ihmalle gitti. İlk yardımda bulanacak kimse yoktu. Suni teneffüsü ben yaptım, bana kimse yardım etmedi. Ben orada, 'bana yardım edin' diye yalvardım, kimse yardım etmedi. 5 dakika içinde çocuğuma müdahale edilse kurtulurdu. Bilirkişi çocukta suç buluyor, orada uyarı levhası olsaydı benim çocuğum havuza yaklaşmazdı" dedi.

Anne Bediha Aydoğdu ise, "Havuzda derinliğe dair bir uyarı yoktu. Çocuk havuzunun nerede olduğunu söylemediler bize. Kızımı havuzdan çıkardıktan sonra kimse müdahale etmedi" dedi.

Ahmet Aydoğdu, Kütahya, Baba, Anne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 12:12 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Havuzda boğulan Ezelnur'un babası: Benim çocuğum ihmalle gitti - Son Dakika

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