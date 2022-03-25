Havuzda boğulan küçük Kardelen'in ailesine 508 bin TL tazminat - Son Dakika
Üye Girişi

Havuzda boğulan küçük Kardelen'in ailesine 508 bin TL tazminat

25.03.2022 12:02
Havuzda boğulan küçük Kardelen'in ailesine 508 bin TL tazminat

İzmir'de 9 yıl önce ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği havuzda boğularak ölen 7 yaşındaki Kardelen Yavaş için bilirkişi, aileye 508 bin TL 'destekten yoksun kalma tazminatı' ödenmesi gerektiğine karar verdi.

İzmir'de 9 yıl önce ailesiyle birlikte eğlenmeye gittiği havuzda boğularak ölen 7 yaşındaki Kardelen Yavaş için bilirkişi, aileye 508 bin TL 'destekten yoksun kalma tazminatı' ödenmesi gerektiğine karar verdi.

16 Ağustos 2013'de İzmir'in Balçova ilçesinde meydana gelen olayda Hüseyin F. ve eşi Ebru F., üvey kızları Kardelen Yavaş (7) ve 6 aylık kardeşini eğlendirmek için havuza götürdü. Babasıyla annesi şezlongda otururken, küçük Kardelen ise bir müddet sonra havuzda ortadan kayboldu. Yüzme bilmediği öğrenilen Kardelen'i babası Hüseyin F. ve güvenlik görevlileri aramaya başladı. Baba ve havuz görevlilerin aramaları sonuçsuz kaldı. Bir süre sonra talihsiz kızın cansız bedenini havuzun köşesinde gören temizlik görevlisi, işletme yetkililerine ve aileye durumu haber verdi. Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kardelen, yaşamını yitirdi.

Yavaş'ın cenazesi Uşak'ta toprağa verilirken, işletme müdürü Mesut D. hakkında 'taksirle ölüme neden olma' suçundan dava açıldı. 5 Kasım 2015 tarihinde hakim, Mesut D.'ye 3 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Yargıtay verilen cezayı onarken, küçük Kardelen'in ailesinin avukatları 2016 yılında maddi ve manevi tazminat davası açtı.

İzmir 4. Asliye Ticaret Mahkemesinde görülen davada hakim, 'destekten yoksun kalma tazminatının' hesaplanması için bilirkişi raporu alınmasına kanaat getirirken, rapor hazırlandı. Bilirkişi, Kardelen'in hayatını kaybettiğinde 7 yaşında olduğunu, yaşı itibariyle ileride göreceği eğitimin ve elde edebileceği kazancın bilinebilmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle de genel kurala uygun olarak 18 yaşını tamamlayacağı tarihten itibaren anne ve babasına destek olacağı kabul edilerek kamu düzenine ilişkin olduğundan hesaplamalarda net asgari ücret esas alındığını belirtti. Yapılan hesaplamaların ardından bilirkişi, anne Ebru F. için 346 bin TL, baba Hüseyin F. için ise 161 bin TL olmak üzere toplamda 508 bin TL 'destekten yoksun kalma tazminatı' tazminat ödenmesi gerektiğini belirtti ve dosyayı mahkemeye iletti.

Maddi tazminatın yanı sıra aile avukatları, aile bireyleri için ayrı ayrı toplamda 400 bin TL manevi tazminat da talep ederken, son kararı mahkeme verecek. - İZMİR

YORUMLAR
500
Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı Taksi ücretlerinde yeni düzenleme! İzmir'de taksi açılış ücreti 4,50 TL'den 6 TL'ye çıkarıldı

Türk Lirası, Balçova, Yüzme, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Havuzda boğulan küçük Kardelen'in ailesine 508 bin TL tazminat - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Son Dakika: Erdoğan'dan asgari ücrete ikinci zam açıklaması: Yıl ortasına geldiğimizde değerlendireceğiz
11:59 İki gün önce Kılıçdaroğlu'nu ziyarete gitmişti! Ünlü anketçi, son seçim anketi sonuçlarını paylaştı
11:58 Emekliye bayram ikramiyesinde masadaki rakamlar ne? İşte kulislerde fısıldanan oranlar
11:52 Psikolog Esra Ezmeci'ye sorulan soru şaşkınlık yarattı: Görümcemle ilişkimi gören oğlum, aramıza katılmak istiyor
11:52 Jilet ve şırınga kullanmıştı! Çocuğuna çamaşır suyu enjekte etmişti! Cani anne 20 yıl hapis yatacak
11:47 Geçen yıl, "kartelleşme" suçundan toplam 2.7 milyar lira ceza verilmişti! Zincir marketlere ikinci bir soruşturma daha açıldı
11:43 Her şeyin arkasında Ronaldo varmış! Penaltı esnasında Burak Yılmaz'a olay hareket
11:38 Açlık sınırı açıklandı: Asgari ücretten 1485 TL fazla! Yoksulluk sınırı: 11 bin 611 TL
11:31 Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz rahatsız oldu, Seren Serengil'e mesaj attı
11:19 Eski AK Partili vekilden, Erdoğan'ın toplantılarına sert eleştiri: Külliye'de olması da, X-Ray ile aranmamız da yanlıştı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 12:16:13. #1.12#
SON DAKİKA: Havuzda boğulan küçük Kardelen'in ailesine 508 bin TL tazminat - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement