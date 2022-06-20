Havuzda boğulma tehlikesi geçiren çocuk hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki bir otelin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren 6 yaşındaki çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gülüç Beldesi'nde bulunan bir otelin havuzunda meydana geldi. İddiaya göre, havuza düşen 6 yaşındaki A.P. boğulma tehlikesi geçirdi. Görevliler tarafından kurtarılan çocuk için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede otele gelen sağlık görevlileri boğulma tehlikesi geçiren çocuğa ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Burada kontrolleri yapılan çocuk daha sonra Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. - ZONGULDAK