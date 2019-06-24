Son Dakika Haberleri: Havuzda buzlu meyve
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Havuzda buzlu meyve

1 saat önce

HAVA sıcaklığının 40 derece olduğu Antalya'da sıcaktan bunalanlar, serinlemenin alternatif yollarını arıyor.

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HAVA sıcaklığının 40 derece olduğu Antalya'da sıcaktan bunalanlar, serinlemenin alternatif yollarını arıyor. Turistler, kavurucu havanın etkisinden havuza girip buzlu meyve yiyerek uzaklaşıyor.
Antalya'da kavurucu sıcaklar hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Öğle saatlerinde sokakların boşaldığı turistik kentTe, havuz ve sahiller ise tıklım tıklım doldu. Sıcak yaz günlerine özel buzlu meyve ve soğuk içecek servislerinin havuzlara yapılmaya başlandığı Antalya'da, turistler buzlu meyvelere büyük ilgi gösteriyor. Havuzda oturup bir yandan serinleyip meyvelerini yiyen turistler, selfie çekmeyi de ihmal etmiyor.


- Antalya
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 01:52 Kaynak: DHA
antalya, Güncel
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