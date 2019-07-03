Son Dakika Haberleri: Havuzda gümüş madalya
Son Dakika Spor Haber

Havuzda gümüş madalya

52 dakika önce

Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Beril Böcekler, gümüş madalya kazandı.

Havuzda gümüş madalya, System.String[]
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Beril Böcekler, gümüş madalya kazandı.
Rusya'nın Kazan kentinde bugün başlayan şampiyonada, kadınlar 800 metre serbestte finalde yüzen milli sporcu, 8.34.56'lık derecesiyle ikinciliği elde etti.
İtalyan Giulia Salin, 8.29.19'luk zamanlamasıyla kürsünün zirvesine çıktı.
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:28 Kaynak: AA
Avrupa, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Avrupa'da en sıcak haziran ayı yaşandı Avrupa Parlamentosu'nun yeni başkanı İtalyan Maria Sassoli oldu Hangi ülke ne kadar çöp üretiyor, ne kadarını dönüştürüyor? Atletico Madrid, Joao Felix'i 126 milyon euroya transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 22:20:21. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havuzda gümüş madalya
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]