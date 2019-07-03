Havuzda gümüş madalya
52 dakika önce
Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Beril Böcekler, gümüş madalya kazandı.
Avrupa
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 09:28 Kaynak: AA
Gençler Yüzme Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Beril Böcekler, gümüş madalya kazandı. Rusya
'nın Kazan kentinde bugün başlayan şampiyonada, kadınlar 800 metre serbestte finalde yüzen milli sporcu, 8.34.56'lık derecesiyle ikinciliği elde etti.
İtalyan Giulia Salin, 8.29.19'luk zamanlamasıyla kürsünün zirvesine çıktı.
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