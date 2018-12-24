Havuzda Mahsur Kalan Köpeği Belediye İşçisi Kurtardı
30 dakika önce
ANKARA'nın Altındağ ilçesinde park içindeki havuzda mahsur kalan köpek, buz gibi suya giren belediye işçisi tarafından kurtarıldı.
ANKARA'nın Altındağ
ilçesinde park içindeki havuzda mahsur kalan köpek, buz gibi suya giren belediye işçisi tarafından kurtarıldı.
Altınpark'ta çevre temizliği yapan belediye işçisi, peyzaj havuzlarını birbirine bağlayan beton dehlizde mahsur kalan sokak köpeğini gördü. Belediye işçisi, yağmur yağışı altında buz gibi suya girip köpeği sıkıştığı yerden çekip kurtardı. İşçi
, havuzun kenarına doğru yüzen köpeği kucaklayıp havuzdan çıkardı. İşçinin köpeği kurtarması cep telefonu ile görüntülenerek sosyal medyada paylaşıldı. "İnsani görevimiz, kim olsa aynısını yapardı" diyen işçinin sosyal medyadaki görüntüsü çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı.
- Ankara
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Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 03:14 Kaynak: DHA
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