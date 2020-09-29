Havuzda telef olmak üzereyken bulunan su kaplumbağaları doğal yaşam alanına bırakıldı - Son Dakika

Balıkesir'in Edremit ilçesinde termal bir tesisin soğutma havuzunda telef olmak üzereyken bulunan su kaplumbağaları, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Bostancı Mahallesi'ndeki bir termal tesisin yetkililerinin, soğutma havuzuna giren su kaplumbağalarının ölmek üzere olduğunu bildirmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri harekete geçti.

Tesise giden Edremit İtfaiye Grup Amirliği personeli, girdikleri soğutma havuzundan 45 su kaplumbağasını alarak Edremit Çayı'na bıraktı.