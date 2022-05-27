Havuzda yanına gelen kişiyle arkadaşlık kuran yabancı uyruklu kişi soyuldu! Cep telefonu ve 10 bin TL'si çalındı... - Son Dakika
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Havuzda yanına gelen kişiyle arkadaşlık kuran yabancı uyruklu kişi soyuldu! Cep telefonu ve 10 bin TL'si çalındı...

27.05.2022 11:45

Esenyurt'ta bir yüzme havuzunda zaman geçirirken yanına gelen şahısla tanışıp, sohbet eden yabancı uyruklu kişi hırsızlığa uğradı. Soyunma odasındaki dolabın anahtarını alan hırsız, yabancı uyruklu kişinin cep telefonu ve 10 bin lirasını çalarak kayıplara karıştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt Esenkent'te geçtiğimiz cuma günü yüzme havuzuna giden yabancı uyruklu Olalekan Opadeji isimli bir şahıs, arkadaşlık kurmak için yanına gelen henüz kimliği belirlenemeyen kişi tarafından hırsızlığa uğradı.

TELEFONU VE 10 BİN LİRAYI ÇALDI

Yüzme havuzunda arkadaşlık kurup birlikte vakit geçirdikten sonra havuza yüzmeye giren Olalekan Opadeji, soyunma odasındaki dolabın anahtarını kenara bıraktı. O sırada iddiaya göre bunu fırsat bilen şahıs, anahtarı alarak soyunma odasında bulunan dolabı açtı, Opadeji'ye ait lüks telefonu ve 10 bin lirayı alan şahıs hızla oradan uzaklaştı. Havuzdan çıktıktan sonra durumu fark eden Olalekan Opadeji durumu güvenliğe bildirdi.

O ANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasından yapılan incelemelerde, arkadaşlık kurmak için yanına gelen kişi tarafından hırsızlığa uğradığını anlayan şahıs, emniyete giderek şikayette bulundu. Ekipler, olayla ilgili çalışma başlatırken şahsın, güvenlik kamerasında dolabı karıştırdığı ardından hızla uzaklaştığı görülüyor.

Havuzda yanına gelen kişiyle arkadaşlık kurdu, 10 bin TL'si bir anda buhar olup uçtu
Havuzda yanına gelen kişiyle arkadaşlık kurdu, 10 bin TL'si bir anda buhar olup uçtu
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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Havuzda yanına gelen kişiyle arkadaşlık kuran yabancı uyruklu kişi soyuldu! Cep telefonu ve 10 bin TL'si çalındı... - Son Dakika


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SON DAKİKA: Havuzda yanına gelen kişiyle arkadaşlık kuran yabancı uyruklu kişi soyuldu! Cep telefonu ve 10 bin TL'si çalındı... - Son Dakika
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