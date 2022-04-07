Havuzda yaşanan yıkılma sonrası duvarın korkutucu boyutu görüntülendi - Son Dakika
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Havuzda yaşanan yıkılma sonrası duvarın korkutucu boyutu görüntülendi

07.04.2022 15:52
Havuzda yaşanan yıkılma sonrası duvarın korkutucu boyutu görüntülendi

Edirne'nin Hasanağa Köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının bin 500 tonluk basınca dayanamayıp yıkılması sonucu tarım arazileri ziftle kaplanıp zarar görürken, duvarın ise paramparça olduğu görüldü.

Edirne'nin Hasanağa Köyü yakınlarındaki bir şantiyede, asfalt yapımında kullanılan ziftin depolandığı havuzun duvarının bin 500 tonluk basınca dayanamayıp yıkılması sonucu tarım arazileri ziftle kaplanıp zarar görürken, duvarın ise paramparça olduğu görüldü.

Havuzda yaşanan patlama sonrası duvarın korkutucu boyutu görüntülendi. Şantiye alanında yapılan incelemede duvarın paramparça olduğu görüldü. Dere kenarına ve tarım arazilerine yayılan ve kalıp haline gelen zift iş makineleri yardımıyla kolaylıkla temizlenirken, zaman zaman ise hava sıcaklığının artmasına bağlı olarak ziftin tekrar erime riskine karşı işçiler adeta zamanla yarıştı.

Şantiyede görevli işçiler, sabah saatlerinde ziftin yayıldığı tarım arazilerinde temizlik çalışması başlattı. Tarım arazilerinde donan ve sertleşen zifti, iş makineleri yardımıyla temizleyen ekipler, zeminden kaldırdıkları ziftleri kamyonlara yükledi. Bölgedeki temizlik çalışmalarını yerinde inceleyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk ve ekipler, konunun takibinde olduklarını belirttiler.

Çevre kirliliğine neden olan tesis ile ilgili yapılan incelemede Çevre Etki Değerlendirme (ÇED) raporu bulunmadığı belirlendi. Tesisin ÇED raporu olmaksızın faaliyete başladığını belirten Müdür Engin Öztürk, idari süreç başlattıklarını ve konunun takipçisi olacaklarını söyledi.

"ÇEVRE ETKİ DEĞERLENDİRMESİ OLMAKSIZIN FAALİYETE BAŞLADIĞI TESPİT EDİLDİ"

Çevre mevzuatı gereğince bertarafın yapılacağını belirten Edirne Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, "Aynı zamanda il müdürlüğümüz olarak konunun takibindeyiz. Aynı zamanda bakanlığımızın talimatları doğrultusunda daire başkanlarımız ekibimizle bölgede incelemeler yapıyoruz. Söz konusu olan tesisin çevre etki değerlendirmesi olmaksızın faaliyete başladığı tespit edilmiştir. İdari süreçlerimiz başlatıldı. Bu alanla ilgili çalışmalar başlatıldı. En kısa zamanda da söz konusu alanın eski haline getirilmesi için çaba gösteriliyor. İnşallah en kısa zamanda da arazi temizlenmiş olur" ifadelerine yer verdi.

(Özlem Ceylan - Mehmet Basmacı-İHA)

Havuzda yaşanan yıkılma sonrası duvarın korkutucu boyutu görüntülendi
Havuzda yaşanan yıkılma sonrası duvarın korkutucu boyutu görüntülendi

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Edirne'de asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak Edirne'de asfalt şantiyesinden zift sızmasıyla ilgili araştırma komisyonu kurulacak Asfalt şantiyesinden yayılan zifti temizleme çalışmaları sürüyor Asfalt şantiyesinden yayılan zifti temizleme çalışmaları sürüyor

Engin Öztürk, Patlama, Edirne, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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