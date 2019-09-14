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Havuzda yemeğini parçalayan kaplan Victor havadan görüntülendi

1 saat önce

Havuzda yemeğini parçalayan kaplan Victor havadan görüntülendiBURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Amur Kaplanı Victor'un çuvalın içindeki yemeğini havuzda parçalaması havadan da görüntülendi.

Havuzda yemeğini parçalayan kaplan Victor havadan görüntülendi

BURSA - Bursa Hayvanat Bahçesi'ndeki Amur Kaplanı Victor'un çuvalın içindeki yemeğini havuzda parçalaması havadan da görüntülendi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'nin vahşi sakini 8 yaşındaki Victor isimli Amur kaplanının önüne atılan çuval içindeki yemeğini bulup yemesi havadan görüntülendi. Kafesinden çıkar çıkmaz bırakılan çuvalı ağızlayarak havuza götüren Victor, bir süre çuvalı parçalamak için uğraştı. Keskin dişleriyle çuvalı parçalayan Victor'u hayvanat bahçesi ziyaretçileri ilgi ile izledi. Hayvanat bahçesini ziyarete gelenler, burayı çok beğendiklerini, çocuklarının hayvanları yakından tanıma fırsatı bulduklarını ifade ettiler.

Havuzda yemeğini parçalayan kaplan Victor havadan görüntülendi

Hayvanat Bahçesi, Bursa, Genel

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 10:24 Kaynak: İHA
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