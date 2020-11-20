Havuzda yüzen 18 yaşındaki genç boğuldu - Son Dakika

Havuzda yüzen 18 yaşındaki genç boğuldu
20.11.2020 08:17
Havuzda yüzen 18 yaşındaki genç boğuldu Niğde'de yüzme havuzuna 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Havuzda yüzen 18 yaşındaki genç boğuldu
NİĞDE - Niğde'de yüzme havuzuna 18 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti.
Kent Ormanının yanında bulunan kapalı yüzme havuzuna giren R.D, henüz belirlenemeyen bir sebeple suda çırpınmaya başladı. Görevli cankurtaranlar tarafından sudan çıkarılan R.D'ye ilk müdahaleyi görevliler yaptı. Olay yerine gelen ambulansla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan R.D tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı
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