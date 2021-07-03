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Havuzdaki enfeksiyon riskine dikkat - Son Dakika

Havuzdaki enfeksiyon riskine dikkat

03.07.2021 12:10
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Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, sıcakların artması ile tatile ve havuza olan ilginin de arttığını, ancak temizliği iyi yapılmayan ve hijyen kurallarına dikkat edilmeyen havuzların çeşitli enfeksiyon hastalıklarına sebep olabileceğini belirtti.

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, sıcakların artması ile tatile ve havuza olan ilginin de arttığını, ancak temizliği iyi yapılmayan ve hijyen kurallarına dikkat edilmeyen havuzların çeşitli enfeksiyon hastalıklarına sebep olabileceğini belirtti.

Havuzlarda hijyen için en çok ve sıklıkla kullanılan dezenfektanın klor olduğunu belirten Medicana Çamlıca Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Nafiz Koçak, "Havuz suyunda 1-2 ppm aralığında serbest klor bulunması ve su deviniminin yeterli olması gerekir. Havuz enfeksiyonlarının ortaya çıkmasının en önemli sebeplerinden biri de havuz deviniminin yeterli olmayışı ve/veya dezenfeksiyon için klorun gereğinden fazla kullanılmasıdır. Klor, vajina florasını bozan bir dezenfektandır. Vajenin doğal yapısında bulunan yararlı bakterilerin ölmesine yol açarak mantar gibi diğer organizmaların ortamda üremesine neden olmaktadır. Kadınlarda idrar yolunun kısa olması enfeksiyon etkenlerinin hızlı bir şekilde mesaneye ulaşmaları sebebiyle "sistit" adı verilen idrar yolu enfeksiyonları görülmektedir" dedi.

CİLTTE KAŞINTI, KURULUK VE GÖZDE KIZARMAYI CİDDİYE ALIN

Tedavisinde öncelikle nedenin tespit edilmesi gerektiğini belirten Doç. Dr. Koçak, en önemli noktanın tedaviye erken dönemde başlanması olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Bu tip enfeksiyonların tedavisinde geç kalındığı takdirde daha ciddi enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Genital enfeksiyonların yanı sıra uzun süre havuzda kalanlarda burun tahrişi, ciltte kaşıntı ve kuruluk, gözlerde kızarma ile öksürük ve nefes darlığı gibi solunum yolu semptomları oluşabilir; astım hastalarının astım krizleri tetiklenebilir. Havuz yoluyla en sık bulaşan enfeksiyon etkenleri rota virüsü, nörovirus, enterovirus ile hepatit A gibi viral etkenlerdir. Bakteriyel etkenlerden salmonella, şigella, ve E.coli bakterileri sayılabilir. Bunların yanı sıra cyriptosporidium, amip ve giardia gibi tek hücreli etkenler ve kıl kurdu gibi bağırsak parazitleri sayılabilir."

"ÖZELLİKLE ÇOCUKLARDA DAHA SIK RASTLANIYOR"

Sık görülen diğer bir enfeksiyonun da su kaynaklı dış kulak enfeksiyonu olduğunu belirten Doç. Dr. Koçak, "Uzun süre temas sonucu, dış kulak yolu derisinde bariyer sistemi bozulur. Özellikle dış kulak yolu enfeksiyonlardan koruya ve kulağın tahriş olmasını önleyen doğal savunma sistemi olan 'serumen' isimli salgının (buşon) özelliğinin bozulması ya da uzaklaştırılması sonucu, dış kulak yolu derisi florasında doğa olarak bulunan ya da suda yer alan ve bulaşıcı olmayan mikroorganizmalar dış kulağa yerleşip burada çoğalır; sonra da deri içine nüfuz ederek bu bölgede enfeksiyon oluşturur. Kulak ağrısı, dış kulak yolunda şişme, kulak akıntısı ve işitme azlığı ile kendini belli eden hastalığa, özellikle çocuklarda daha sık rastlanır. Havuz sonrası kulak enfeksiyonlarından korunmak için, kulaklar havuzdan çıkınca kurulanmalıdır. Havuz içindeyken kulak tıkacı kullanılabilir. Ancak kulağa kaçan suyu temizlemek için kulağa herhangi bir obje sokulması doğru değildir" ifadelerini kullandı.

HAVUZ ENFEKSİYONLARINA KARŞI NE TÜR ÖNLEMLER ALINABİLİR?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı, Doç. Dr. Nafiz Koçak, olası havuz enfeksiyonlarına karşı alınabilecek önlemler hakkında şu bilgileri verdi:

"Havuz girmeden önce mutlaka duş alınmalıdır. Havuzdan çıkılınca da vücudun klorlu sudan arındırılması için tekrar duş alınmalıdır. Havuzdan sonra vücudun nemli bölgeleri, özellikle de vajen bölgesi iyice kurulanmalıdır, mayo veya bikini değiştirilmelidir. Dar giysilerden kaçınılmalı ve pamuklu çamaşır tercih edilmelidir. Hepatit taşıyıcılığı ya da hastalığı olan çocuk ve yetişkinlerin havuza girmesine izin verilmemelidir. Ateşli hastalık ya da ishal geçirirken havuza girilmemelidir. Havuz kenarında yemek yenilmemeli, sigara içilmemelidir. Havuz bölgesine ayakkabı veya dışarıda giyilen terliklerle girilmemelidir. Ayaklar mutlaka dezenfekte edilmelidir. Havuzda su yutmamaya dikkat edilmelidir. Göz enfeksiyonunu önlemek için su altı gözlüğü veya maske kullanılmalıdır. Saçları klorun vereceği zarardan korumak ve havuza dökülmesini engellemek için mutlaka bone takılmalıdır."

"DİYET İLE İSHALİ DÜZELMEYEN HASTALAR MUTLAKA HASTANEYE BAŞVURMALI"

Havuzdan alınabilecek enfeksiyonların yanı sıra yaz aylarında özellikle gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına yakalanma oranının da artış gösterdiğine değinen Doç. Dr. Nafiz Koçak, "Uygun dezenfeksiyonu yapılmamış olan havuzlardan bulaşan mide-bağırsak enfeksiyonları genellikle bulantı, kusma ve hafif ateş ile başlar, ishal ve karın ağrısı ile devam eder. Bu aşamada belirtilere yönelik tedavi semptomatik tedavi ve diyet ile çoğu hastalık kontrol altına alınabilir. Mide-bağırsak enfeksiyonlarında kusma ve ishal yoluyla oluşan sıvı-elektrolit kaybı sağlığı tehdit eden en önemli durumdur. İshal durdurucu ilaçların ve antibiyotiklerin bu aşamada faydası olmayacağı gibi yan etkileri de olabilir. Bu nedenle sıvı elektrolit dengesini sağlamaya yönelik diyet uygulamaları çok daha önem taşır. Diyet ile ishali düzelmeyen hastalar mutlaka hastaneye başvurmalıdır. Ayrıca ateş 38,3 derecenin üzerinde ise, 2 günden uzun süredir devam ediyorsa, gaita kanlı ve sümüklü ise, ishal 5 günden uzun sürmüşse, idrar miktarında azalma, ağız kuruması, göz kürelerinin çökmesi (bebeklerde bıngıldağın çökmesi), cilt gerginliğinin azalması, şuur değişikliği, dalgınlaşma, uykuya eğilim, solunumun hızlanması gibi durumlarda da en kısa sürede uzman bir hekime başvurulmalıdır" uyarısında bulundu.

COVİD-19 PANDEMİSİNDE TATİL ÖNLEMLERİ

Tatil yapmak isteyenler Covid-19 nedeniyle her ne kadar müstakil yazlık evleri, çadırları, açık havada konaklama imkanı olan yayla gibi mekanları, tekne ve karavan gibi alternatif mekanları tercih etseler de, salgının bitmediğini, önlemlerin kesinlikle esnetilmemesi gerektiğini dile getiren Koçak, yeni gelişmiş ve ilerleyen süreçte daha güçlü bulaştırıcılık geliştirecek olan SARS-COV-2 mutantlarının (Örneğin, Delta, Hindistan) daha kısa sürede daha güçlü bulaştırıcılık özelliklerinin saptanmış olması nedeniyle kalabalıktan kaçınılmasının, sosyal mesafenin mutlaka korunmasının, kişisel hijyen ve ortak kullanım alanlarında hijyen uygulamalarının çok daha hassasiyetle uygulanması gerektiğinin altını çizdi.


Havuzdaki enfeksiyon riskine dikkat

Mikrobiyoloji, Çamlıca, Mantar, Diyet, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Havuzdaki enfeksiyon riskine dikkat - Son Dakika


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