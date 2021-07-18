Üye Girişi
Havuzlar spor okuluyla şenlendi - Son Dakika

Havuzlar spor okuluyla şenlendi

18.07.2021 11:06
Havuzlar spor okuluyla şenlendi, System.String[]

18 TEMMUZ 2021BASIN BÜLTENİHavuzlar spor okuluyla şenlendiBURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çocukların yaz tatilini de sporla iç içe geçirmeleri için düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda yüzme branşı da yoğun ilgi görüyor.

18 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Havuzlar spor okuluyla şenlendi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çocukların yaz tatilini de sporla iç içe geçirmeleri için düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda yüzme branşı da yoğun ilgi görüyor. Havuzlar minik küçük yüzücülerle şenlenirken, Yaz Spor okulları 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Bursa'nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7'den 70'e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de çocuklara sporla dolu tatil imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yaz tatilinde çocukların hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen spor okullarında 28 Haziran'da başlayan yüzme eğitimlerinde ilk dönem çalışmaları tamamlandı. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nin 5 farklı havuzunda sporla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinde düzenlenen Spor Okulları'nda yüzme branşında öğrenciler, Fethiye, Şahin Başol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı Yüzme Havuzları'nda eğitim gördüler. İlk dönemde 850'ye yakın öğrenci havuzlarla buluşurken, ikinci dönem 26 Temmuz-13 Ağustos, üçüncü dönem ise 16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

3 bini aşkın kayıt

Fethiye Spor Kompleksi yüzme havuzunda ilk dönemi başarıyla tamamlayan küçük yüzücülerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzme, okçuluk, boks, tenis, voleybol, basketbol, taekwondo, cimnastik, satranç, masa tenisi ve karate olmak üzere 11 branşta düzenlenen yaz spor okullarına kayıt yaptıranların sayısının 3 bini aştığını söyledi. Amaçlarının çocukların daha sağlıklı gelişmesi için sporla buluşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, spora yaptıkları yatırımların karşılığını da ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarılı derecelerle aldıklarını söyledi.

Başkan Aktaş, Gaziantep'te yapılan Türkiye Turkcell Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında dereceye giren sporcuları da tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesporlu yüzücülerin Gaziantep'te aldıkları dereceler ise şöyle:

Mehmet Pekbilir:

100 metre serbest, 57: 89 ile Türkiye 6. 'sı

50 metre kelebek, 27: 80 ile Türkiye 3. 'sü

100 metre kelebek, 01: 02 ile Türkiye 4. sü

Özgür Yonca:

200 metre serbest, 2: 03 ile Türkiye 8. 'si

50 metre sırtüstü, 30: 09 ile Türkiye 6. 'sı

100 metre sırtüstü, 01: 04 ile Türkiye 3. 'sü

200 metre sırtüstü, 02: 20 ile Türkiye 6. 'sı

Mehmet Ünal:

50 metre serbest, 26: 28 ile Türkiye 1. si

100 metre serbest, 58: 30 ile Türkiye 10. su

50 metre kelebek, 28: 17 ile Türkiye 8. si

100 metre kelebek, 01: 05 ile Türkiye 8. si

Yiğit Nurali:

50 metre kelebek, 29: 84 ile Türkiye 19. su

Takım Başarıları

4 x 50 metre karışık bayrak takımı (Özgür Yonca - Mehmet Ünal - Yiğit Nurali - Mehmet Ünal) 01: 59: 59 ile Türkiye 2. liği (itirazlı 3. lük)

4 x 50 metre serbest bayrak (Alper Akdemiroğlu - Özgür Yonca - Mehmet Pekbilir - Mehmet Ünal) 01: 48: 35 ile Türkiye 3. lüğü

4 x 100 metre karışık bayrak (Özgür Yonca - Mehmet Ünal - Mehmet Pekbilir -

Yiğit Nurali) 4: 29: 46 ile Türkiye 3. lüğü

4 x 100 metre serbest bayrak (Mehmet Pekbilir - Özgür Yonca - Yiğit Nurali -

Mehmet Ünal) 03: 55: 90 ile Türkiye 2. liği

4 x 200 metre serbest bayrak (Mehmet Pekbilir - Mehmet Ünal - Yiğit Nurali - Özgür Yonca) 08: 45: 11 ile Türkiye 4. lüğü

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Havuzlar spor okuluyla şenlendi
Havuzlar spor okuluyla şenlendi
Havuzlar spor okuluyla şenlendi
Havuzlar spor okuluyla şenlendi
Havuzlar spor okuluyla şenlendi
Havuzlar spor okuluyla şenlendi
Havuzlar spor okuluyla şenlendi

Büyükşehir Belediyesi, Spor Okulları, Bursa, Yüzme, Spor, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Spor Havuzlar spor okuluyla şenlendi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri 11:14 Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor 11:07 Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı 10:23 Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı
Ülke yasta, Merkel'in veliahtı keyifte! 141 kişinin can verdiği sel bölgesinde kahkaha attı 10:04 Ülke yasta, Merkel'in veliahtı keyifte! 141 kişinin can verdiği sel bölgesinde kahkaha attı Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı 09:31 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor 00:28 Benzema'nın arkadaşından olay yaratacak iddia! Mbappe bu yaz Real Madrid'le imzalıyor
Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi 23:19 Bodrum sınırları bu sefer fena aştı! Yemeğe 23 bin 494 TL hesap geldi Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi 22:01 Asma kilit fantezisi hastanede bitti! Talihsiz adamın kangren olan cinsel organı kesildi

Son Dakika Haberleri
11:17 Dışişleri Bakanlığı'ndan o karara tepki: Din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir
11:13 Bayram geldi çattı! İşte il il bayram namazı saatleri
11:11 Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında
11:07 Bayramda çalışanlar dikkat! Yasa kapsamında ödenecek bu ücret herkesi ilgilendiriyor
10:32 Sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor! Yaşamını kaybedenlerin sayısı 156'ya yükseldi
10:23 Rölef tekniği ile 1 tonluk boğayı tek başına yere serdi! Uzman isim tekniğin ipuçlarını anlattı
10:08 Eş kavgasının sonu kanlı bitti! Öfkeli koca önce eşini yaraladı, sonra canına kıydı
09:38 Film sahnelerini aratmadı! Şelaleden düşen adam 5 saatlik operasyonla kurtarıldı
09:35 Bir ülkede daha aşı zorunlu oldu! Özbekistan'da belirli meslek gruplarına aşı olma şartı getirildi
09:30 Ayrılık acısından eser kalmadı! Melisa Aslı Pamuk oyuncu Mustafa Mert Koç ile yeni bir aşka yelken açtı
Dışişleri Bakanlığı'ndan o karara tepki: Din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir Dışişleri Bakanlığı'ndan o karara tepki: Din özgürlüğünü alenen ihlal etmektedir         
11:18
Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında Hamam sefasının sonu kanlı bitti! İşletmeci öldü, 10 kişi gözaltında         
11:11
Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı Eşini darp edenleri affetmedi! Öfkeli kadın gence sokak ortasında tekme tokat saldırdı         
10:37
Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu! Anne ve babaları kiralık katil kurbanı olan Büyükşen kardeşler ilk kez konuştu!         
10:12
Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KTTC ziyaretine kilitlendi! Kulislerde bu 5 senaryo konuşuluyor         
09:49
Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı Ekipler seferber oldu! Kaçan kurbanlık dana, ortalığı birbirine kattı         
05:12
Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın'la ilgili kimsenin bilmediği detay: Son 1 ay boyunca sokakta kalmış         
23:58
Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı Eş değiştirme sitesine üye olan hakimin, başkasının karısıyla cinsel ilişkiye girmek için ürettiği yöntem mide bulandırdı         
22:47
Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü Seyir halindeki minibüs şoförü, yolcu tarafından silahla vurularak öldürüldü         
21:13
Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı Tünelde hatalı sollama yapan otomobil, tanker ve vincin arasında sıkıştı         
20:03
Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti Ünlü şarkıcı Hadise öyle bir frikik verdi ki, ortalığı resmen yıktı geçti         
19:02
Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt Siyaset sahnesi kızışıyor! Pervin Buldan'ın ittifak açıklamalarına CHP'den ilk yanıt         
18:42
Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu Adım adım takip edilip cinsel saldırıya uğrayan 17 yaşındaki kızının son durumunu anlatan baba, gözyaşlarına boğuldu         
18:17
Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu Survivor Sahra'yı görenler tanıyamadı! Estetik operasyonlarla bambaşka bir görünüme kavuştu         
17:10
Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı Tecavüz itirafı çok konuşulmuştu! Lady Gaga, bu kez de cinsellik açıklamasıyla şaşkınlık yarattı         
15:41
Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti! Onlarca göçmen tırdan inip yerleşim yerlerine dağıldı, Valilik kırmızı alarma geçti!         
15:02
Nihal Olçok'un Nihal Olçok'un "Lokasyon at ben gelirim" çağrısına Sedat Peker'den yanıt gecikmedi: Şeref duyarım         
12:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2021 11:22:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Havuzlar spor okuluyla şenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement