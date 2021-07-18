18 TEMMUZ 2021

BASIN BÜLTENİ

Havuzlar spor okuluyla şenlendi

BURSA - Bursa Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda çocukların yaz tatilini de sporla iç içe geçirmeleri için düzenlenen Yaz Spor Okulları'nda yüzme branşı da yoğun ilgi görüyor. Havuzlar minik küçük yüzücülerle şenlenirken, Yaz Spor okulları 25 Ağustos'a kadar sürecek.

Bursa'nın sporda da marka kent olması, sporun tabana yayılarak 7'den 70'e herkesin sporla buluşması ve özellikle yeni neslin boş zamanlarını sporla iç içe geçirmesi için farklı projeleri hayata getiren Bursa Büyükşehir Belediyesi, yaz döneminde de çocuklara sporla dolu tatil imkanı sunuyor. Büyükşehir Belediyesi koordinasyonunda, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yaz tatilinde çocukların hem spor yapması hem de keyifli zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen spor okullarında 28 Haziran'da başlayan yüzme eğitimlerinde ilk dönem çalışmaları tamamlandı. Öğrenciler Büyükşehir Belediyesi'nin 5 farklı havuzunda sporla tanışmanın mutluluğunu yaşadı. Büyükşehir Belediyesi'nin modern, erişilebilir ve hizmet kalitesi yüksek tesislerinde düzenlenen Spor Okulları'nda yüzme branşında öğrenciler, Fethiye, Şahin Başol, Gürsu, Kestel ve Mihraplı Yüzme Havuzları'nda eğitim gördüler. İlk dönemde 850'ye yakın öğrenci havuzlarla buluşurken, ikinci dönem 26 Temmuz-13 Ağustos, üçüncü dönem ise 16 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

3 bini aşkın kayıt

Fethiye Spor Kompleksi yüzme havuzunda ilk dönemi başarıyla tamamlayan küçük yüzücülerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yüzme, okçuluk, boks, tenis, voleybol, basketbol, taekwondo, cimnastik, satranç, masa tenisi ve karate olmak üzere 11 branşta düzenlenen yaz spor okullarına kayıt yaptıranların sayısının 3 bini aştığını söyledi. Amaçlarının çocukların daha sağlıklı gelişmesi için sporla buluşmasını sağlamak olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, spora yaptıkları yatırımların karşılığını da ulusal ve uluslararası müsabakalardaki başarılı derecelerle aldıklarını söyledi.

Başkan Aktaş, Gaziantep'te yapılan Türkiye Turkcell Küçükler Bireysel Yüzme Şampiyonasında dereceye giren sporcuları da tebrik etti.

Büyükşehir Belediyesporlu yüzücülerin Gaziantep'te aldıkları dereceler ise şöyle:

Mehmet Pekbilir:

100 metre serbest, 57: 89 ile Türkiye 6. 'sı

50 metre kelebek, 27: 80 ile Türkiye 3. 'sü

100 metre kelebek, 01: 02 ile Türkiye 4. sü

Özgür Yonca:

200 metre serbest, 2: 03 ile Türkiye 8. 'si

50 metre sırtüstü, 30: 09 ile Türkiye 6. 'sı

100 metre sırtüstü, 01: 04 ile Türkiye 3. 'sü

200 metre sırtüstü, 02: 20 ile Türkiye 6. 'sı

Mehmet Ünal:

50 metre serbest, 26: 28 ile Türkiye 1. si

100 metre serbest, 58: 30 ile Türkiye 10. su

50 metre kelebek, 28: 17 ile Türkiye 8. si

100 metre kelebek, 01: 05 ile Türkiye 8. si

Yiğit Nurali:

50 metre kelebek, 29: 84 ile Türkiye 19. su

Takım Başarıları

4 x 50 metre karışık bayrak takımı (Özgür Yonca - Mehmet Ünal - Yiğit Nurali - Mehmet Ünal) 01: 59: 59 ile Türkiye 2. liği (itirazlı 3. lük)

4 x 50 metre serbest bayrak (Alper Akdemiroğlu - Özgür Yonca - Mehmet Pekbilir - Mehmet Ünal) 01: 48: 35 ile Türkiye 3. lüğü

4 x 100 metre karışık bayrak (Özgür Yonca - Mehmet Ünal - Mehmet Pekbilir -

Yiğit Nurali) 4: 29: 46 ile Türkiye 3. lüğü

4 x 100 metre serbest bayrak (Mehmet Pekbilir - Özgür Yonca - Yiğit Nurali -

Mehmet Ünal) 03: 55: 90 ile Türkiye 2. liği

4 x 200 metre serbest bayrak (Mehmet Pekbilir - Mehmet Ünal - Yiğit Nurali - Özgür Yonca) 08: 45: 11 ile Türkiye 4. lüğü

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI