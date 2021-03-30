Havuzun "rekortmen" kızları, 2024'teki olimpiyatlara katılmak istiyor - Son Dakika

Havuzun "rekortmen" kızları, 2024'teki olimpiyatlara katılmak istiyor

30.03.2021 11:51
Havuzun

Eskişehir'de yüzmeyle 5 yaşında tanışan milli sporcular Sudem Denizli ve Göksu Doğan, genç kadınlar sırtüstü kategorisinde kırdıkları Türkiye rekorlarının ardından ay-yıldızlı bayrağı olimpiyatlarda temsil etmek için haftanın her günü çalışıyor.

Eskişehir'de yüzmeyle 5 yaşında tanışan milli sporcular Sudem Denizli ve Göksu Doğan, genç kadınlar sırtüstü kategorisinde kırdıkları Türkiye rekorlarının ardından ay-yıldızlı bayrağı olimpiyatlarda temsil etmek için haftanın her günü çalışıyor.

Kuzenlerinden görerek 5 yaşında yüzme sporuna başlayan Sudem Denizli, geride kalan 11 yılda 26, ağabeyiyle birlikte 5 yaşında yüzmeyi öğrenen Göksu Doğan ise 10 senede 8 Türkiye rekoru kırdı.

Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde Sudem Denizli, kadınlar 200 metre sırtüstünde 2.09.73'lük derecesiyle 15-16 yaş, Göksu Doğan ise kadınlar 50 metre sırtüstünde 27.72'lik derecesiyle 15-16-17-18 yaş Türkiye rekorlarının sahibi oldu.

Sudem Denizli ile Göksu Doğan, 2018 yılından bu yana Genç Milli Takım adına yarışmalara katılıyor.

Nisan ayında Ukrayna'da gerçekleştirilecek Multination Gençler Yüzme Şampiyonası ile temmuzda İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda ay-yıldızlı formayı giyecek Sudem Denizli ve Göksu Doğan, antrenörleri Aybars Sawiş tarafından yarışmalara hazırlanıyor.

ENKA Spor Kulübünün sporcuları olan Sudem Denizli ve Göksu Doğan, Türkiye'yi yüzme branşında olimpiyatlarda temsil edip, ay-yıldızlı bayrağı göndere çekme hedefiyle haftanın her günü dörder saat antrenman yapıyor.

Göksu Doğan: "Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek tarif edilemez bir duygu"

Dokuzuncu sınıfta öğrenim gören Göksu Doğan, AA muhabirine, yüzmeye ağabeyiyle 5 yaşında başladığını belirterek, yaptığı antrenmanlar sonunda sırtüstünde ilk Türkiye rekorunu 2018'de kırdığını söyledi.

Bugüne kadar sırtüstünde 8 Türkiye rekorunun sahibi olduğunu anlatan Göksu, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz uzun kulvar yarışında 100 metre sırtüstünde yaş kategorimde birinci oldum. Olimpiyat B barajını geçmek için 60 salisem kaldı. İlk hedefim o barajı geçmektir. 50 metre sırtüstünde sabah 27.82'yle rekor kırdım. Akşam ise kendi rekorumu 27.72'yle yeniden kırdım. Kırdığım rekorlarla ailemi gururlandırmak beni mutlu ediyor. Arkadaşlarımdan tebrik mesajları almaktan da mutluluk duyuyorum. 2018 yılından beri milli sporcuyum. Temmuz ayında İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda derece almak istiyorum. Paris'te 2024 yılında düzenlenecek Yaz Olimpiyatları'na katılmayı hedefliyorum. Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etmek tarif edilemez bir duygu. Tüylerim diken diken oluyor. Çok mutlu oluyorum."

Sudem Denizli: "Kendi en iyi zamanımı yapmaya çalışıyorum böylece rekor kırıyorum"

Onuncu sınıf öğrencisi Sudem Denizli ise 5 yaşında kuzenlerinden görerek başladığı yüzme sporuyla 11 yıldır ilgilendiğini söyledi.

Disiplinli çalışması sonucu 2017'de ilk Türkiye rekorunu kırdığını ifade eden Sudem, şunları kaydetti:

"23-24 Mart'taki Turkcell Açık Yaş Kısa Kulvar Milli Takım Seçmeleri'nde kadınlar 200 metre sırtüstünde 2.09.73'lük dereceyle 15-16 yaş Türkiye rekorunun da sahibi oldum. Böylece 26'ncı Türkiye rekorumu kırmış oldum. 2018 yılından beri de milli takım formasını giyiyorum. Genellikle uzun kulvarda kendi rekorlarımı kırıyorum. 14-15-16-17 yaş rekorlarını kırdığım için her yarışta kendi derecemi yeniliyorum. Kadınlar 200 metre sırtüstünde 15-16 yaş rekoru bende değildi ancak bu hafta başındaki yarışmanın ardından bu derece de bende. Çok mutluyum. Kendi en iyi zamanımı yapmaya çalışıyorum, böylece rekor kırıyorum. Bu beni çok rahatlatıyor."

İtalya'da düzenlenecek Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda finalde mücadele edip derece almak istediğini vurgulayan Sudem, "200 metre sırtüstünde olimpiyat B barajım var. Olimpiyat A barajını geçmek istiyorum. 100 metre sırtüstünde de olimpiyat B barajına 7 salisem kaldı. Bu yıl düzenlenecek Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyorum ancak olmazsa 2024'teki Paris Olimpiyatları'na gitmeyi hedefliyorum. Ay-yıldızlı bayrağı göndere çekmeyi amaçlıyorum." diye konuştu.

Aybars Sawiş: "Günde 10-11 kilometre yüzüyorlar"

Tepebaşı Belediyesi Su Sporları Merkezi Yüzme Antrenörü Aybars Sawiş, başarılı sporcularıyla 11 yıldır birlikte çalıştıklarını söyledi.

İki sporcusunun başarılı olmak için özveriyle çalıştığını anlatan Sawiş, "Haftada 10 kez su, 4 kez de kara antrenmanı yapıyoruz. Her gün sabah 2 saat, akşam 2 saat antrenman gerçekleştiriyoruz. Günde 10-11 kilometre yüzüyorlar. Başarılı olmalarının arkasında birçok gizli kahraman var. Aileleri, Türkiye Yüzme Federasyonu, teknik kurul ekibi ve tüm çalışanları ile Büyükşehir Belediyesi ve Tepebaşı Belediyesi var. Bize her konuda destek veriyorlar. Bu desteklere layık olmak için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor Havuzun 'rekortmen' kızları, 2024'teki olimpiyatlara katılmak istiyor - Son Dakika Spor


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