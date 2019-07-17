Havuzun zeminine kafasını çarpan genç ağır yaralandı
2 saat önce
Malatya'da yüzme havuzunun zeminine kafasını çarpan genç, ağır yaralandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 10:48 Kaynak: AA
'da yüzme havuzunun zeminine kafasını çarpan genç, ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi
ilçesi Çarşıbaşı
Mahallesi'nde özel bir yüzme havuzuna giden İnanç C. (21), yaklaşık 2 metre derinliğindeki havuza kafa üstü dalış yaptı.
Havuz zeminine kafasını çarpan İnanç C, ağır yaralandı.
112 Acil Servis
ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal
Tıp Merkezine kaldırılan İnanç C'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
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