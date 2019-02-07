Son Dakika Haberleri: Havva 19 Saat Sonra Enkaz Altından Çıkartıldı

Havva 19 Saat Sonra Enkaz Altından Çıkartıldı

10 dakika önce

İstanbul Kartal'da dün gece enkazdan çıkarılan kadının sözleri yürekleri dağladı.

İstanbul Kartal'da dün gece enkazdan çıkarılan kadının sözleri yürekleri dağladı. Enkaz altında kalan kadın sağ salim çıkarıldıktan sonra "Havva çıktı mı?" diye seslenince duygusal anlar yaşandı. Güzel haber ise bugün Havva Tekgöz'ün kurtarılması ile geldi. Kartal'da dün gece arama kurtarma ekipleri isminin Nazan Tekgöz olduğu öğrenilen kadını saatler sonra göçükten çıkardı. Göçükten sağ salim çıkarılan kadının ilk sözleri ise kızı Havva'yı sormak oldu. "Havva çıktı mı?" diyen kadın yürekleri dağlarken, hastaneye kaldırıldı. Öte yandan küçük Havva'dan da bugün sevindirici haber geldi. Havva Tekgöz yaklaşık 19 saat sonra enkazdan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 12:16 Kaynak: İHA

İstanbul, Kartal, Güncel
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