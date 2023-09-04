Havva Bayrak Toprağa Verildi

HAVVA BAYRAK TOPRAĞA VERİLDİ

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kuzenler arasında 'kız meselesi' nedeniyle çıkan bıçaklı kavga sonrası intihar eden Havva Bayrak'ın cenazesi, adli tıp kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Havva Bayrak, ilçenin Süme Mahallesi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazede taziyeleri kabul eden baba Salih Bayrak, gözyaşı dökerek, 'Yaylamın çiçeği gitti' diye ağıt yaktı. Olayda intihar eden ve otopsi işlemleri tamamlanan Salihcan Kaya ise ilçede ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.