Son Dakika Haberleri: Havva'nın Abisi: Yoğun Bakımdalar Ama Sağlık Durumları İyi

Havva'nın Abisi: Yoğun Bakımdalar Ama Sağlık Durumları İyi

1 saat önce

KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından çıkarılan 37 yaşında Nazan Tekgöz'ün oğlu ve 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'nın abisi Baran İsmail Tekgöz, annesi ve kardeşinin sağlık durumları ile ilgili konuştu.

Havva'nın Abisi: Yoğun Bakımdalar Ama Sağlık Durumları İyi, System.String[]
KARTAL'da çöken 8 katlı binanın enkazından çıkarılan 37 yaşında Nazan Tekgöz'ün oğlu ve 6 yaşındaki Azra Havva Tekgöz'nın abisi Baran İsmail Tekgöz, annesi ve kardeşinin sağlık durumları ile ilgili konuştu. Kurtarma çalışmaları boyunca enkaz başında beklediğini belirten Tekgöz, "6 saat sonra annem, 21 saat sonra da kardeşim kurtuldu. Sağlık durumları Allah'a şükür iyi. Yoğun bakımdalar ama sağlık durumları iyi" dedi. 

 

10 DAKİKA ÖNCE EVDEN ÇIKMIŞ

Kendisinin, diğer kardeşini okuldan almak için çökmeden 10 dakika önce evden çıktığını söyleyen Tekgöz, "Ben o gün kardeşimi okula almaya gitmiştim. 4'te çıkıyordu okuldan. Sonra babam aradı ve bina çöktü, dedi. Koşa koşa gittik çıkarmaya çalıştık. 6 saat sonra annem çıktı, 21 saat sonra kardeşim çıktı. Ben bina yıkılmadan 10 dakika önce çıkmıştım. Biz beşinci katta oturuyorduk" dedi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:05 Kaynak: DHA

İstanbul, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü Jokey, Yengesine Tecavüzden 20 Yıl Hapis Cezasına Çarptırıldı Olaylı Fenerbahçe-Beşiktaş Derbisinin İddianamesi Tamamlandı! 46 Şüpheliye Ceza İstemi

Bakan Dönmez Açıkladı! İstanbul ve Tekirdağ'da Doğal Gaz Bulundu Son Dakika! Kartal'da Çöken Binadaki Ölü Sayısı 14'e Yükseldi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 14:52:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Havva'nın Abisi: Yoğun Bakımdalar Ama Sağlık Durumları İyi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]