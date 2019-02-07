Havva'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yakınlarından Açıklama
1 saat önce
Havva'nın sağlık durumuna ilişkin yakınlarından açıklama Havva'nın yakınları: "Havva göçük altındayken Ben Havva diye bağırmış, öyle duymuşlar"İSTANBUL - Azra Havva Tekgöz'ün yakınları, küçük kız hakkında açıklamalarda bulundu.
Havva'nın sağlık durumuna ilişkin yakınlarından açıklama
Havva'nın yakınları: "Havva göçük altındayken Ben Havva diye bağırmış, öyle duymuşlar"
İSTANBUL - Azra Havva Tekgöz'ün yakınları, küçük kız hakkında açıklamalarda bulundu. Açıklamada Havva'nın durumunun iyiye gittiği belirtilirken, küçük kızın göçük altındayken kendisini arayanlara "Ben Havva" diye bağırarak sesini duyurduğu da ifade edildi. Kartal
'da çöken 8 katlı binanın çökmesinden yaklaşık 20 saat sonra göçükten kurtarılan Azra Havva Tekgöz'ün yakınları açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamalara göre Havva'nın son durumunun iyi olduğu ve tedavinin ardından daha da iyi olacağı belirtildi. Küçük Havva'nın yakını yaptığı açıklamada: "Çalışmaların durdurulduğu bir esnada kurtarma çalışması yapanlar Havva'ya seslenmek için bağırdılar. Havva da kendisine seslenenleri duyarak Ben Havva diyerek karşılık vermiş. Ses sonra kesilmiş. Bu sabah tekrar Havva'nın sesleri duyulunca çalışmalara devam etmişler. Sonra da enkazın içinden Havva'yı çıkarıyorlar. Havva'nın yanında cep telefonu vardı, kaza anında o telefon kızın yanına yada bir yere düştü herhalde. Telefonu sürekli çaldırıyorlar bu yüzden de telefonunu şarjı bitmiş. Böyle olmasaydı Havva daha erken kurtarılabilirdi, şuan ki durum hiç yaşanmıyor olabilirdi" dedi
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 10:04 Kaynak: İHA
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