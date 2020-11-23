Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu - Son Dakika

Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu

23.11.2020 08:33
Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu, System.String[]

TRABZON'da yaşayan Havva Ayvaz (85), fanatik taraftarı olduğu Trabzonspor'un maçlarını ve futboldaki gelişmeleri yakından takip ediyor.

TRABZON'da yaşayan Havva Ayvaz (85), fanatik taraftarı olduğu Trabzonspor'un maçlarını ve futboldaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Futbol tutkusuyla dikkat çeken, ligdeki futbolcuların çoğunun isim ve mevkilerini bilen Ayvaz, bordo mavililerden, şampiyonluk bekliyor. Salgın nedeniyle maçları evinden takip edip, stadyumda maç izlemeyi iple çeken Ayvaz, "Ey gidi eski günler, görüyorsunuz o günkü taraftarları, bizim uşakları. İnşallah şampiyon olacağız" dedi.

Ortahisar ilçesi Yeşiltepe Mahallesi'nde oturan Havva Ayaz'ın futbol tutkusu, gençlik yıllarından geliyor. Çevresince 'Havva Teyze' olarak tanınan Ayvaz, fanatik taraftarı olduğu Trabzonspor'un maçlarının yanı sıra, Avrupa futbol liglerindeki gelişmeleri de yakından takip ediyor. Süper Lig'de top koşturan futbolcuların çoğunun hem ismini hem de oynadığı mevkileri bilen Ayvaz, Trabzonspor'un Avrupa'da oynayıp, başarılara imza attığı maçları da ilk günkü gibi anımsıyor. Trabzonspor'un 1994 yılında UEFA Kupası'nda Aston Villa ile oynadığı ve Orhan Kaynak'ın attığı son dakika golüyle kazandığı maçı ise hiç unutamıyor. Salgın nedeniyle maçları evinden takip eden Havva nine, eski günlerde olduğu gibi stadyumda yerini alıp, maç izlemeyi de iple çekiyor. Pandemi döneminde evinden çıkmayan Ayvaz, gönül verdiği bordo mavili renklerde atkı ve çorap örüyor, takımının posterlerine bakarak hasret gideriyor. Takımının eski maçlarını izleyen Ayvaz, yıllar önce atılan gollerde o günlerdeki gibi coşkuyla seviniyor. İlerlemiş yaşına rağmen içindeki Trabzonspor sevdası hiç bitmeyen ve torunları ile çevresine de bu tutkuyu aşılayan Ayvaz, takımından yeni sezonda şampiyonluk bekliyor.'TRABZONSPOR, BİR SEVDA'Kulüp başkanı Ahmet Ağaoğlu'na güvendiğini belirten Ayvaz, takımın başına geçen teknik direktör Abdullah Avcı ile camianın şampiyonluk hasretinin sona ereceğine inanıyor. Trabzonspor'un bir sevda olduğunu belirten Havva Ayvaz, "Trabzonspor, bir sevda, bir tutku. Takımımızı çok seviyoruz. Ahmet Ağaoğlu başarılıdır, çok iyidir. Ona güveniyoruz. Elinden geleni yapıyor. İnşallah şampiyonluğu da o görür, gösterir bize. Yeni hocamız Abdullah Avcı da inşallah bir şey yapacak Trabzon'da. İnşallah şampiyon yapar takımı, o günleri gösterir bize. Ama yapmadı, o da gider. Trabzonspor yine kalacak" dedi.'İNŞALLAH ABDULKADİRLER DE BAŞARILI OLUR'Trabzonspor'un eski 11'ini sayan ve Ünal Karaman'ın takımın kralı olduğunu ifade eden Ayvaz, "Ünal'ı sandalye ile koy sahanın ortasına yeterlidir. Hami'nin Trabzonspor'da olmasını isterdim, sadece serbest vuruş kullansa yeterdi. Ünal'ın, Ogün'ün takımda olmasını isterdim. Bir maçta Samsunspor yendi bizi. İlk devrede yenildik, ikinci devrede 3 gol attı Ogün. Ama o futbolcularımız gittiler, daha gelmezler geri. İnşallah Abdulkadirler, onlar gibi başarılı olur, olmaları da gerekiyor. Onlardır Trabzonlu. Onlar canla başla gayret etmeli. Abdulkadir ile konuştum telefonda; dedim ona, sakın gitmeyin İstanbul takımlarına. 'Yok', dedi. Zaten vermezler de onları İstanbul takımlarına. Sorloth'un sözleşmesine de Ahmet Ağaoğlu bir madde koydu. Türkiye'de Trabzon'dan başka bir yerde oynamayacak. Oynarsa da verecek dünyanın parasını" diye konuştu.'STATTA MAÇ İZLEMEYİ ÖZLEDİK'

Evinin duvarlarını bordo mavili takımın posterleri ile süsleyen, Trabzonspor'un maçlarını hiç kaçırmayan, hemşehrisi Şenol Güneş'in başında olduğu Milli Takım'ın da başarılı olması için dua ettiğini anlatan Havva Ayvaz, "Avni Aker'e maça çok gittim, yeni stada da maçlara gittim, yaşlandım, korona da çıktı, şimdi evden dışarı çıkmıyorum. Statta maç izlemeyi özledik. Şenol hoca, bizi dünya üçüncüsü yaptı. Şenol, Beşiktaş'ta hocayken yine isterdim Beşiktaş yensin. Statta maç izlemeyi özledik. Ey gidi eski günler; görüyorsunuz o günkü taraftarları, bizim uşakları. Küçük Orhan nasıl da devirdi Aston Villa'yı. İnşallah şampiyon olacağız" ifadelerinde bulundu.

Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu
Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu
Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu
Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu
Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu
Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu
Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu
Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu
Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu - Son Dakika Spor


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