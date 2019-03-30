Son Dakika Haberleri: Havva Ninenin Yanan Evi Onarılacak

Havva Ninenin Yanan Evi Onarılacak

36 dakika önce

Hatay'da, yangında evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadına yardım eli uzandı.

Hatay'da, yangında evi kullanılamaz hale gelen yaşlı kadına yardım eli uzandı.

AK Parti Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman ve Sabahat Özgürsoy Çelik ile Cumhur İttifakı'nın AK Parti Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı İbrahim Güler ve AK Parti İl Başkanı Mehmet Ali Yanmaz, merkez Antakya ilçesi Kisecik Mahallesi'nde 63 yaşındaki oğlu Gündüz Kutlu ile birlikte yaşadığı evi iki gün önce çıkan yangında büyük zarar gören Havva Kutlu'yu ziyaret etti.

Yayman, burada yaptığı konuşmada, Havva nineye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "İnşallah Havva ninemizin tüm zarar, ziyanını karşılayacağız. Kendisine daha güzel eşyalar alarak, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Allah nasip ederse evini onaracağız." dedi.

Havva Kutlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin." ifadesini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 10:28 Kaynak: AA

Hüseyin Yayman, AK Parti, Hatay, Güncel
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