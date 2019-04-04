Havva Nineye Beyaz Eşya Yardımı

Yanan evinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye'yi yasa boğan Havva nineye, Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardımda bulunuldu.

Yanan evinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye'yi yasa boğan Havva nineye, Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardımda bulunuldu.



Antakya ilçesi Kisecik Mahallesinde yanan evinin ardından dinmeyen gözyaşlarıyla Türkiye'yi ağlatan Havva Kutlu'ya (87), Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin lira nakit yardımıyla beraber beyaz eşya yardımında bulunuldu.



Havva nineye daha önce AFAD ekipleri tarafından da yatak, ısıtıcı, battaniye ve erzak yardımında bulunulmuştu. - HATAY

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