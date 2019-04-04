Son Dakika Haberleri: Havva Nineye Beyaz Eşya Yardımı

Havva Nineye Beyaz Eşya Yardımı

1 saat önce

Yanan evinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye'yi yasa boğan Havva nineye, Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardımda bulunuldu.

Havva Nineye Beyaz Eşya Yardımı, System.String[]
Yanan evinin ardından döktüğü gözyaşlarıyla Türkiye'yi yasa boğan Havva nineye, Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yardımda bulunuldu.

Antakya ilçesi Kisecik Mahallesinde yanan evinin ardından dinmeyen gözyaşlarıyla Türkiye'yi ağlatan Havva Kutlu'ya (87), Hatay Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından bin lira nakit yardımıyla beraber beyaz eşya yardımında bulunuldu.

Havva nineye daha önce AFAD ekipleri tarafından da yatak, ısıtıcı, battaniye ve erzak yardımında bulunulmuştu. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 04:37 Kaynak: İHA

Antakya, Türkiye, Hatay, Yaşam
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