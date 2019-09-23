Son Dakika Haberleri: "Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu" törenle açıldı
Son Dakika Güncel Haber

"Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu" törenle açıldı

37 dakika önce

Hayırsever iş insanı Süleyman Yağlıca tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaptırılan "Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu" törenle hizmete girdi.

Hayırsever iş insanı Süleyman Yağlıca tarafından Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde yaptırılan "Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu" törenle hizmete girdi.

Yenişehir Mahallesi'ndeki okul bahçesinde düzenlenen açılış törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, İlçe Kaymakamı Adem Uslu, İl Milli Eğitim Müdürü Mahmut Oğuz, öğrenciler ve velileri katıldı.


Vali Karahan, törende yaptığı konuşmada, eğitimin önemini vurguladı. Eğitimde devlet-millet iş birliğine dikkati çeken Karahan, Yağlıca ailesine teşekkür etti.

İş adamı Süleyman Yağlıca ise kendisinin tahsil fırsatı bulamadığını dile getirdi. Okul yaptırarak daha fazla öğrencinin okumasını istediğini anlatan Yağlıca, emeği geçenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek, 18 derslikli okulun açılışı gerçekleştirildi.

Merkezefendi, Yenişehir, Denizli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 01:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Özel kalem müdürü, Bahçeli'nin sağlık durumunu açıkladı
Yüzde 95'i tamamlanan Ankara-Sivas YHT'siyle 12 saatlik yol 2 saate inecek Son Dakika: El yapımı patlayıcı infilak etti: 2 askerimiz şehit oldu Adnan Oktar mağduru kadın, örgüt içerisindeki kirli yapıyı anlattı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.9.2019 14:26:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Havva-Süleyman Yağlıca Ortaokulu" törenle açıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]